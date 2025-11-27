I. Ruginienė inicijuoja Seimo frakcijų lyderių susitikimus: sieks aptarti gynybos ir saugumo klausimus

„Pasiūliau ir labai džiaugiuosi, kad frakcijų lyderiai sutiko rinktis atskiru formatu. Kviesiu frakcijų atstovus, lyderius rinktis čia, (į Vyriausybę – ELTA), puodeliui kavos ir man atrodo, kad (…) visi klausimai, kurie susiję su saugumu ir gynyba, turėtų būti aptariami plačiau. Tuo labiau, kad žmonės, kurie dirba komitete, jie dirba su jautria informacija, todėl yra galimybė aptarti jautrią informaciją“, – ketvirtadienį teigė I. Ruginienė.
„Džiugu, kad buvo sutarta – tiek opozicija, tiek pozicija jungsis bendram darbui, kalbant apie gynybos stiprinimą“, – dėstė ji.
Pasak premjerės, kaip dažnai rinksis frakcijų lyderiai nebuvo sutarta, tačiau, kaip pabrėžė ji, planuojami susitikimai galėtų tapti pirmuoju žingsniu atnaujinant parlamentinių partijų susitarimą dėl gynybos.
„Susitarsime dėl dažnumo. Galime ir kiekvieną savaitę, galime ir kas antrą savaitę – priklausys nuo situacijos. Kažkada kalbėjome, kad reikia atgaivinti nacionalinį susitarimą dėl gynybos, gal čia ir bus pirmieji žingsniai prieiti prie tokio susitarimo“, – žurnalistams komentavo ji.
ELTA primena, kad suaktyvėjus kontrabandinių balionų antplūdžiams, Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti sieną su Baltarusija, ji atverta praėjusią savaitę.
Dėl kontrabandinių balionų judėjimo nuo to laiko daugelį kartų sutrikdytas šalies oro uostų darbas, paskutinį kartą – šį savaitgalį, sekmadienio naktį dėl to Vilniaus oro uostas uždarytas du kartus.
Dėl susidariusios situacijos pastaruoju metu šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
Inga RuginienėFrakcijosSeimas
