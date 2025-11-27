I. Ruginienė tikisi, kad Seime kelią besiskinanti iniciatyva dėl lengvesnio LRT vadovo atleidimo bus pakoreguota

„Aš tikrai labai tikiuosi, kad jis (įstatymo projektas – ELTA) bus pakoreguotas. Kai buvo diskusijos ir koalicijos taryboje, tai buvo aiškiai išreikšta, kad 50 ant 50 negali būti, tai nėra normalu. Girdėjau ir ten pažadą, kad bus taisytinas šitas dalykas“, – ketvirtadienį Vyriausybėje žurnalistams teigė I. Ruginienė.
„50 ant 50 man irgi yra nepriimtina. Aš manau, kad mažiausias standartas turėtų būti 50+1, tai yra visiškai normali praktika. Tas turės būti pakoreguota. Tikrai nesutiksiu 50 ant 50, nes tai yra nepriimtinas santykis“, – akcentavo ji.
Mano, kad slaptai balsuoti reikėtų tiek dėl paskyrimo, tiek dėl atleidimo
Šiuo metu įstatymas numato galimybę atleisti generalinį direktorių tik tuo atveju, jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių. Beje, šis balsavimas yra atviras. Taip pat LRT taryba pareikštą nepasitikėjimą generaliniu direktoriumi turi pagrįsti viešuoju interesu.
Vis dėlto, siūlomame įstatyme slapto balsavimo galimybė numatoma tik atleidžiant LRT vadovą. Apie tai paklausta premjerė tikino, kad skirtumo tarp šių procesų neturėtų būti – tiek už asmens atleidimą, tiek už jo paskyrimą reikėtų balsuoti slaptai.
„Tikrai skirtingai nepalaikau. Manau, kad bet kokiame procese, ar tai paskiria, ar tai atleidžia, jeigu kalbame apie asmenybę, turėtų būti galimybė balsuoti slaptai. Nematau skirtumų tarp šitų procesų“, – sakė ji.
„Slaptas balsavimas, man atrodo, visiškai normali priemonė kaip apsauga bet kokiam vadovui ir apsauga tai tikrajai demokratijai. Tą naudoja daugelis institucijų ir manau kad tai nebūtų kažkokia kliūtis ir LRT. Bet visa kita, manau, bus diskutuojama ir koreguojama“, – pridūrė politikė.
LRT vadovės kritikos nesureikšmino
Savo ruožtu LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, vertindama Seimo sprendimą dėl visuomeninio transliuotojo finansavimo įšaldymo ir ketinimų keisti vadovo atleidimo tvarką, pareiškė, kad socialdemokratai, „Nemuno aušra“ ir didžioji dalis LRT tarybos siekia užvaldyti visuomeninį transliuotoją.
Reaguodama į tokią LRT vadovės kritiką, I. Ruginienė tvirtino panašius vertinimus girdėjusi dar tuomet, kai prasidėjo visuomeninio transliuotojo auditas.
„Tada buvo dar griežtesni vertinimai. Kai atsirado išvados, buvo vadinama puolimu, bandymu politizuoti šią instituciją. Bet auditas yra visiškai normalus procesas ir auditas parodė tam tikrus trūkumus, kuriuos reikia taisyti“, – sakė ji.
Ministrė pirmininkė taip pat pabrėžė, kad Seimo nariai galės koreguoti minimą projektą taip, kad šis atitiktų visų lūkesčius.
„Ne vieną kartą sakiau, kad projektas ne iš Vyriausybės išėjo, tai yra visiškai Seimo projektas. Visi Seimo nariai turi laisvę jį koreguoti ir tobulinti, ir padaryti taip, kad jis atitiktų visų lūkesčius“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Kaip skelbta, siūlymas supaprastinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką įveikė pirmąjį balsavimą Seime – įstatymo pataisos po pateikimo sulaukė parlamentarų palaikymo.
„Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų atstovai pasiūlė numatyti, kad visuomeninio transliuotojo taryba LRT generalinį direktorių galėtų atleisti slaptu balsavimu, ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais.
ELTA primena, kad valdančiųjų inicijuojamos įstatymo pataisos sulaukė viešos kritikos. Šalies žurnalistai kreipėsi į parlamentarus, reikšdami susirūpinimą dėl to, jog Seimo narių veiksmai panašėja į bandymą užvaldyti visuomeninį transliuotoją.
Kritiškai dėl teikiamų pataisų pasisakė ir pati LRT taryba – palaikomas kvalifikuotos daugumos reikalavimas generalinio direktoriaus atleidimui.
Tuo metu Europos Tarybos žurnalistikos apsaugos ir žurnalistų saugumo skatinimo platforma trečiadienį išreiškė susirūpinimą dėl LRT situacijos. Pasak jos, dėl keleto šiuo metu Lietuvoje iškeltų iniciatyvų kyla pavojus LRT nepriklausomumui ir veiksmingai veiklai. Susirūpinimą dėl šių pataisų jau išreiškė Europos transliuotojų sąjunga (EBU).
Likęs finansavimas nuo LRT būtų skiriamas į Kultūros ministerijos biudžetą
Seimui nutarus trejiems metams įšaldyti dabartinį Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) finansavimą, I. Ruginienė tvirtina, kad Ministrų kabinetas nuo visuomeninio transliuotojo asignavimų likusias lėšas siūlys skirti kultūros sričiai.
„Jie tikrai neturėtų nueiti kitoms reikmėms, nes mes matome, kad kultūrai katastrofiškai trūksta pinigų – pagrindiniams projektams, darbo užmokesčiui. Tai kadangi grįžta biudžeto projektas atgal pas mus, į Vyriausybę, sėsime su finansų ministru tikrai peržiūrėti eilutes ir tą, ką galėsime sutaupyti, bent jau mes, kaip Vyriausybė, siūlysime mūsų pataisytame projekte perkelti į Kultūros ministerijos biudžetą“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.
„Galutinis balsavimas, aišku, bus Seime. Bet labai tikiuosi, kad pritars, nes kultūros sektoriuje reikia šios finansinės injekcijos“, – pažymėjo politikė.
Ketvirtadienį Seimas pritarė „aušriečių“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijų siūlymui įšaldyti dabartinį LRT skiriamą finansavimą. Ateinančius trejus metus visuomeninio transliuotojo veiklai kasmet bus skiriama apie 80 mln. eurų.
Be to, pritarta, kad po 2029 m. LRT turėtų būti skiriama 0,75 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) pajamų ir 0,8 proc. akcizo lėšų.
Pagal pirminį 2025–2027 metų valstybės biudžeto projektą ir ankstesnį finansavimo modelį, LRT finansavimas kitąmet būtų siekęs 79,6 mln. eurų, o vėliau augtų: 2026 m. siektų 87,8 mln. eurų, o 2027 m. – 97,1 mln. eurų.