Kultūros asamblėja nepritaria siūlomoms LRT pataisoms: ragina priešintis politiniam spaudimui

„Kultūros asamblėja šį žingsnį vertina kaip bandymą įtvirtinti politinę kontrolę, kuri sudaro sąlygas spaudimui, cenzūrai ir informacinės erdvės kontrolei“, – rašoma Kultūros asamblėjos socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
Be to, Kultūros asamblėja nepritaria ir kitam „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų atstovų pasiūlymui supaprastinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką.
„Tai aiškus signalas: dalis politikų siekia įgyti daugiau įtakos visuomeniniam transliuotojui ir silpninti jo nepriklausomumą“, – dėstoma įraše.
„Solidarizuojamės su žurnalistų bendruomene, raginame priešintis politiniam spaudimui ir ginti žodžio laisvę. Kultūros asamblėja ir toliau stebės situaciją ir rems visus veiksmus, nukreiptus prieš bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją“, – nurodoma Kultūros asamblėjos socialinio tinklo paskyroje.
Kaip skelbta, pastaruoju metu „aušriečiai“ Seime kėlė ne vieną klausimą dėl LRT, inicijavo įstatymo pataisas.
Viena jų – siūlymas supaprastinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką. „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų atstovai pasiūlė numatyti, kad visuomeninio transliuotojo taryba LRT generalinį direktorių galėtų atleisti slaptu balsavimu, ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais.
Siūlymas ketvirtadienį įveikė pirmąjį balsavimą Seime – įstatymo pataisos po pateikimo sulaukė parlamentarų palaikymo.
Be to, ketvirtadienį Seimas pritarė ir „aušriečių“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijų siūlymui įšaldyti dabartinį LRT skiriamą finansavimą. Pagal šią iniciatyvą, ateinančius trejus metus visuomeninio transliuotojo veiklai bus skiriama apie 80 mln. eurų