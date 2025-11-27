Premjerė sako, kad koalicinėje taryboje diskusijų dėl gynybai numatyto finansavimo nekilo

„Daugiau mes kalbėjome turbūt apie kitas sritis. Šito diskusinio klausimo iš tiesų net ir nekilo – nei viena, nei kita prasme“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė I. Ruginienė, klausiama, ar visi koalicijos partneriai sutarė remti 5,38 proc. BVP biudžetą krašto apsaugai.
Kaip skelbta, Seimas antradienį pirmą kartą svarstė 2026 m. valstybės biudžeto projektą – jame kitąmet numatyta gynybai skirti 4,79 mlrd. eurų. Tai yra maždaug 5,38 proc. nuo BVP.
Tiesa, valdančiosios koalicijos gretose, regis, ne visi sutinka su tokiais numatytais asignavimais. „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis ne kartą sakė, kad šiai sričiai numatytos lėšos yra perteklinės. Tačiau tiek socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, tiek Vyriausybės vadovė I. Ruginienė kartoja, kad gynybai numatyti finansai yra neginčytina koalicijos sutarta riba.