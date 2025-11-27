Prie sienos vėl fiksuoti migrantai: 4 teko apgręžti

Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba trečiadienį į savo šalį neįleido 29 tokių asmenų, o Lenkijos pareigūnai pranešė antradienį apgręžę 21 neteisėtą užsienietį.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 1 582.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24,5 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
