R. Bridikis įvertino VSD finansavimo poreikius: esu įsitikinęs, kad bus atsižvelgta į mūsų pastangas

„Kaip ir mano tarnybos pradžioje, taip ir dabar – aš akcentavau (poreikį – ELTA) nuoseklaus, ilgalaikio biudžeto, kada mes galėtume planuotis veiksmus ne metų eigoje, bet kelių metų eigoje. Nes patys metodai yra vystomi pakankamai ilgai, tai ne vienerių metų pastanga“, – žurnalistams Seime teigė R. Bridikis.
„Esame pateikę skaičius, tiek NSGK, tiek Vyriausybei skirtingais lygmenimis. Esu įsitikinęs, kad vadovai girdi, vadovai mato tam tikrą perspektyvą. Šventai esu įsitikinęs, kad bus atsižvelgta į mūsų pastangas ir poreikius“, – akcentavo jis.
Pasak jo, jei poreikiai nebūtų atliepti, galėtų nukentėti VSD skaitmenizacija ir pasirengimas ekstremalioms situacijoms.
„Vienas iš tokių esminių aspektų būtų susijęs su mūsų skaitmenizacija, atliepimu visų pasaulinių tendencijų, nes skaitmena yra neatsiejama žvalgybos veikla. Kita sritis yra susijusi su mūsų pasirengimu karui, ekstremalioms situacijoms“, – tikino R. Bridikis.
Pagal pirminį Vyriausybės pateiktą projektą, kitais metais VSD numatoma skirti apie 64,5 mln. eurų.
Valstybės biudžeto projekte numatytos valstybės biudžeto pajamos kitais metais augs iki 17,3 mlrd. eurų, išlaidos – 23,5 mlrd. eurų (neįskaitant Europos Sąjungos lėšų).
Numatomas valstybės biudžeto deficitas 2026 m. sieks 2,7 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), valdžios sektoriaus skola augs iki 45,1 proc. nuo BVP, grynosios valstybės išlaidos didės 5,2 proc. (2,39 mlrd. eurų).
