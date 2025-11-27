Seimas paskyrė H. Šinkūną Konstitucinio Teismo teisėju

Už minėtą kandidatūrą slaptame balsavime balsavo 80 parlamentarų, 23 H. Šinkūno skyrimui į KT teisėjus nepritarė, susilaikė 12 Seimo narių.
H. Šinkūno kandidatūra Seimui buvo pateikta antrą kartą. Spalį parlamentas prezidento Gitano Nausėdos į KT teisėjus pasiūlytas teisininkas Seimo narių palaikymo nesulaukė.
Tuomet Prezidentūra teigė, kad atmesdamas šalies vadovo teiktą kandidatą parlamentas bando atsiteisti dėl anksčiau G. Nausėdos vetuotų, „čekutininkams“ palankių Baudžiamojo kodekso pataisų.
Visgi, lapkričio pradžioje paskelbta, jog H. Šinkūno kandidatūra Seimui bus teikiama dar kartą.
Viešojoje erdvėje tada pradėta svarstyti, kad socialdemokratai galėjo susitarti su prezidentu G. Nausėda, kad šis tvirtintų į krašto apsaugos ministrus siūlytą Robertą Kauną mainais į H. Šinkūno skyrimą KT teisėju. Prezidentas R. Kauną paskyrė ministru lapkričio 10 d.
Kaip skelbta, į KT teisėjus siūlomas H. Šinkūnas yra VU profesorius, dirbęs prezidento Valdo Adamkaus patarėju teisės klausimais.
KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.
Kas trejus metus Seimas paskiria tris KT teisėjus. Kandidatūras į KT teikia prezidentas, Seimo vadovas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.