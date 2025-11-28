Naujojoje Akmenėje – saldžioji kalėdinė pasaka: šimtais švieselių sužibo įspūdinga žiemos karalienė

Tai metas, kai viskas tarsi pabunda iš naujo, aplinkui nušvinta džiaugsmo ir vilties šviesa, gatvėse pasklinda linksmybės ir gėris, plevena paslapties dvasia, o vakarai tampa ilgesni tik tam, kad spindėtų dar ryškiau...
Vakar įžiebus rajono centro pagrindinę kalėdinę eglę visa tai atėjo į Naująją Akmenę – stebuklingų pasakų ir kvapnių meduolių laikotarpis skelbiamas pradėtu! Šiemet paslaptys, stebuklai ir linksmybės supsis ne tik šios kalėdinės eglės šakose.
Mažieji, lėkite prie Vaikų pasaulio – čia iki šeštadienio vakaro jūsų laukia šventinė karuselė. Maži ir dideli miesto centre aplankykite prakartėlę.
Pereikite per prekeivių namelius ir išsirinkite ko nors širdžiai ar skrandžiui mielo. Užsukite į alėją prie Kultūros rūmų – iki gruodžio 22-osios veiks Kalėdinė raštinė ir paštas.
Juk žinote, kad tarp girliandų švieselių slepiasi maži žiemos nykštukai, kurie laukia kiekvieno, gebančio patikėti nepaprastomis akimirkomis? Akmenės krašto gyventojai ir svečiai – sekite jų pėdsakais per gatves ir takus, per aikštes ir kiemus, kur susipins muzika, juokas ir žaižaruojantis vakaro šaltukas.
Ateikite, užsukite, atvažiuokite, užsilikite. Leiskite miestui Jus nustebinti. Gal būtent čia, po spindinčiomis eglės šakomis, šiemet prasidės Jūsų gražiausia šventinė istorija…