Panevėžys suspindo Kalėdų laukimu – įžiebta žiemos karalienė: pamatykite iš arti, kuo ji ypatinga

Šių metų puošybos tema – „Žvaigždžių spindesys“. Natūralios eglės dekoru rūpinosi viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi UAB „GES projektai“, o kitas miesto erdves puošė UAB „Lumidėja“.
„Kalėdos Panevėžyje visada sujungia žmones – šviesa, muzika, artumas ir noras būti drauge suteikia miestui ypatingą jaukumą.
Šių metų tema „Žvaigždžių spindesys“ kalba apie viltį, kurią kiekvienas išsaugome savyje, ir šviesą, kuria galime dalintis. Linkiu, kad artėjantis šventinis laikas atneštų ramybės, sustojimo ir tikro bendrumo pojūtį.
Kviečiu visus penktadienio vakarą ateiti į Laisvės aikštę – susitikti, pabūti drauge ir kartu įžiebti eglę. Tegul šis vakaras tampa šiltu mūsų bendros šventės pradžios ženklu“, – sakė Panevėžio miesto merė Loreta Masiliūnienė.
Įžiebimo programoje – muzika, šviesos ir Kalėdų Senelis
Šių metų Kalėdų eglės įžiebimo vakaras skirtas visai šeimai. Žiūrovams buvo pristatyta teatrinė kompozicija „Gerumo skrynelė“ (rež. Daiva Barzinskienė), kurią atliko Kazimiero Paltaroko gimnazijos teatro studijos „DramaZgis“ mokiniai. Programą papildė šokio ir kūrybos studija „Erdvė“ (vadovė Rūta Gruzdė), o renginį vedė aktorius Andrius Povilauskas.
Kaip ir kasmet, į Laisvės aikštę atvyko Kalėdų Senelis, kurį šiemet lydės Panevėžio bėgimo klubo nariai. Kalėdų Senelis pasveikino mažuosius šventės dalyvius, o organizatoriai parengė ir siurprizų.
Vakaro kulminacija – miesto eglės įžiebimas, lydimas lazerių šou, šventinės muzikos ir Justino Jaručio koncerto.
Nuo 15 iki 20 val. aikštėje kursuoja šventinis elektrinis traukinukas, veiksta mugė.
Nuo 18 val. stikliniame kupole vyksta kūrybinės dirbtuvės, kuriose floristė Vida Čereškevičienė, edukatorė Gitana Banevičienė ir meno kūrėjai „KeNi Art“ kvies pasinerti į šventinį kūrybos procesą po žvaigždėmis ir pasigaminti šventinių dekoracijų, dovanėlių.
Kalėdų eglės įžiebimasKalėdų eglėPanevėžys
Rodyti daugiau žymių