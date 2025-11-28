Raudondvario pilyje nušvito pasakos karalienė: įžiebta pagrindinė Kauno rajono eglė

Tas pats kalėdinis simbolis įžiebiamas jau 11 metus iš eilės – dirbtinė eglutė buvo sukurta, siekiant pritaikyti ją prie istorinių dvaro pastatų ansamblio.
Šiais metais eglutė, išpuošta baltos spalvos žaislais ir girliandomis, simbolizuoja visame pasaulyje garsios pasakos personažą – Sniego karalienę.
Šventinį vakarą buvo surengtas baleto trupės pasirodymas, pademonstruota nauja „Sniego karalienės“ interpretacija, kurios autorius – aktorius Ramūnas Šimukauskas. Žiūrovai išvydo ir įspūdingas šviesų instaliacijas.
„Šventinis laikotarpis Kauno rajone visuomet atneša daugiau šviesos ir bendrystės. Mūsų krašto stiprybė – žmonės, kurie buriasi, kuria jaukią aplinką ir dalijasi gerumu. Kiekviena seniūnija, kiekviena bendruomenė prisideda prie to, kad šis metas būtų ypatingas visiems. Linkiu, kad artėjantis Kalėdų laukimas kiekvieno namus užpildytų ramybe ir šiluma“, – Kauno rajono bendruomenės „Facebook“ paskyroje cituojamas Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.
Įžiebus eglę, netrukus tapo dar šviesiau – į dangų pakilo gausūs ir spalvingi fejerverkai.
Po įžiebimo ceremonijos Raudondvario dvare, kuris dar yra vadinamas pilimi, koncertą surengė Katažina Zvonkuvienė ir grupė „Karaliai“.
Šventiniame miestelyje visą žiemos sezoną veiks Kalėdų radijas – lankytojai galės patys išsirinkti dainas, pasveikinti jomis sau artimus žmones.
Dvaro parką papuoš prakartėlė, jame netrūks šventinių instaliacijų, muzikos, ekskursijų ir edukacinių užsiėmimų, kurių metu bus pinami advento vainikai, vyks kalėdinių žaisliukų gamyba.
Atvykusieji turės galimybę užsisakyti kalėdines puokštes, prekybiniame miestelyje skanauti įvairius valgius ir net pačioje pilyje užsisakyti išskirtinę didikų vakarienę su senoviniais patiekalais.
