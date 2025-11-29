Lietuvos dienaAktualijos

Juozas Olekas paatviravo, dėl kokios ligos buvo paguldytas į Santaros klinikas

2025 m. lapkričio 29 d. 10:17
Spalio viduryje netikėtai į Santaros klinikas paguldytas Seimo pirmininkas Juozas Olekas pasipasakojo, kokia liga jį buvo trumpam išmušusi iš darbinės dienotvarkės.
Medikų globoje socialdemokratas praleido 5 dienas nuo spalio 10 d. (penktadienio) iki spalio 14 d. (antradienio).
Tuomet tiksli gydymo priežastis paminėta nebuvo, Seimo pirmininko patarėja Gitana Letukienė Lrytas sakė, kad jis į ligoninę paguldytas dėl infekcijos.
Tačiau šią savaitę 15min laidoje „Apkalbėkime“ J.Olekas laidos vedėjui Tadui Ignatavičiui kiek atviriau papasakojo, kodėl prireikė skubaus gydymo ligoninėje.
„Tie sveikatos rūpesčiai buvo palietę mano koją. Tai buvo tam tikra infekcija, kurią reikėjo susitvarkyti“, – sakė politikas.
Bet po pauzelės J.Olekas žaismingai įvardijo jį užklupusią ligą.
„Sakiau, kad tai buvo geras Dievo ženklas, kad man, kaip socialdemokratui atsiuntė rožę“, – sąmojį demonstravo politikas.
Jis taip pat patikino, kad liga nesutrukdė atšvęsti 70-mečio, kurį socialdemokratas minėjo spalio 30 d.
