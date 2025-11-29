TS-LKD taryba renkasi į posėdį: aptars politines aktualijas

Kaip Eltai nurodė TS-LKD atstovė spaudai Raminta Keršytė, tarybos posėdyje taip pat bus pristatomas kovos su dezinformacija politinis dokumentas, tvirtinamos pozicijos dėl galimo Ukrainos taikos plano bei dekomunizavimo proceso stabdymo.
Posėdyje kalbas sakys konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, jo pavaduotoja Gintarė Skaistė, taip pat partietė Daiva Ulbinaitė.
Taryboje ketina dalyvauti ir partijos garbės pirmininkas, profesorius Vytautas Landsbergis.
Partijos taryba paprastai šaukiama ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.
Remiantis naujausia Teisingumo ministerijos statistika, TS-LKD pagal narių skaičių užima antrą vietą Lietuvoje — partijai priklauso 11,2 tūkst. narių.
Šiuo metu opozicijoje dirbanti partija turi 28 mandatus Seime.