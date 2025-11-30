Širvintose įžiebta įspūdinga Kalėdų eglė: atskleista netikėta šventinio laikotarpio intriga

Nuo vidurdienio aikštėje šurmuliavo Kalėdinė mugė, skambėjo muzika, veikė vaikų atrakcijonai, ore tvyrojo šventiška nuotaika ir džiugus pasiruošimas artėjančioms šventėms. Vakaro programą nuspalvino šventinis koncertas, kuriame pasirodė Laura Remeikienė ir „Mažasis Chameleonas“, o dieną užbaigė įspūdingi fejerverkai, apgaubę miestą ypatingu šventės spindesiu.
Gausiai susirinkusius širvintiškius ir miesto svečius pasveikino Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, linkėdama jaukumo ir prasmingo švenčių laukimo.
„Širvintos – tai vieta, kur kiekviena mintis gali tapti noru, o kiekvienas noras – svajone, žengiančia į išsipildymą. Linkiu šiuo laikotarpiu skirti bent kelias akimirkas sau: sustoti, išgirsti savo vidinį balsą ir įvardyti tai, kas svarbiausia jums ir jūsų šeimai. Tegul šios šventės atneša daugiau šviesos, šilumos ir mažų stebuklų, o į platesnį pasaulį – ramybės ir tyliai kuriamos taikos“, – sakė merė Ž. Pinskuvienė.
Šventės dalyvius pasveikino ir Senelis Kalėda, primindamas, kad šventinė nuotaika prasideda nuo paprastų, bet nuoširdžių dalykų.
Atskleista šventinio laikotarpio intriga
Vakaro metu pristatyta šių metų šventinio laikotarpio staigmena, sustiprinanti idėją „Širvintos – miestas, kur pildosi svajonės“. Šventiniu laikotarpiu į Širvintas atvykstantys žmonės kviečiami užsukti į Kalėdų namelį ir įsigyti sėkmės simbolį – pasagėlę. Tai ne atsitiktinis simbolis – artėjant Ugninio Arklio metams ji primena ir kelią, ir judėjimą pirmyn, ir sėkmę tiems, kurie nebijo žengti žingsnio savo svajonės link.
Kiekviena svajonė nėra lengvai ir paprastai pasiekiama – jos reikalauja laiko, pastangų ir kelio, kurį reikia nueiti, kol svajonė virsta tikrove. Tad ir čia nepakanka vien tik sugalvoti, apie ką svajoji. Norint paleisti savo svajonę, tenka žengti dar vieną žingsnį – pereiti prie eglės įrengtą šviesų labirintą ir pasiekti didžiąją pasagą.
Nueidamas šiuo labirintu, kiekvienas gali mintyse išnešioti savo svajonę, o ją pasiekęs – simboliškai patikėti didžiajai pasagai, įrengtai greta šventinės Kalėdų eglės. Čia kabinamos pasagėlės tampa šio šventinio laikotarpio svajonių ženklu. Ant jų nugula švelnūs žodžiai – laimės, sėkmės, džiaugsmo, ramybės, jaukumo, taikos – tarsi tylūs palinkėjimai visiems, kurie savo svajonę palieka čia, Širvintose, patikėdami ją miestui ir jo šviesai.
Pasibaigus šventiniam laikotarpiui didžioji pasaga su visomis čia sukabintomis svajonėmis keliaus į „Briedžių taką“ – gamtos apsuptyje esantį taką, kuriame išsirikiavusios per medžio skulptorių plenerus Širvintose sukurtos briedžių skulptūros. Ten, tarp medžių ir medžio skulptūrų, jos tarsi saugos prie žmonių svajonių ir saugos jas visus metus.
„Ši idėja – mūsų šių metų šventinio laikotarpio akcentas, primenantis, kad kiekviena svajonė yra svarbi. Kviečiu visus, kurie atvyks į Širvintas, ne tik pasigrožėti mūsų Kalėdų egle, bet ir drąsiai palikti čia savo svajonę. Labai tikiu, kad po metų galėsime džiaugtis, jog daugybė jų išsipildė. Mūsų Širvintos alsuoja šviesa ir gerumu, ir labai norisi, kad dalelė tos šviesos lydėtų kiekvieną, čia palikusį savo svajonę“, – kalbėjo merė Živilė Pinskuvienė.
Šventės atmosfera dar kartą parodė, kad Širvintos moka kurti šilumą, bendruomeniškumą ir tikrą žiemos jaukumą. Kviečiame visą šventinį laikotarpį aplankyti Širvintas – miestą, kur pildosi svajonės.
Miesto papuošimų ir eglės idėją kūrė ir įgyvendino UAB „Švenčių studija“ (Jolanta Tūraitė ir Dominykas Koncevičius).
