VDI ir Lygių galimybių kontrolierius žada imtis veiksmų dėl galimai nederamo elgesio prieš NŠA darbuotojus

„Patvirtiname, kad VDI pradėjo patikrinimą pagal VDI gautus skundus dėl galimų pažeidimų NŠA“, – teigiama Eltai atsiųstame atsakyme.
Savo ruožtu Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba taip pat patvirtino gavusi informaciją iš R. Morkūnaitės-Mikulėnienės. Tiesa, nors pačių skundų tarnyba negavo, bus kreipiamasi į NŠA su prašymu pateikti atsakymus, kaip užtikrinamas agentūros darbuotojų saugumas.
„Kadangi Lygių galimybių įstatymas darbdaviams numato pareigą užtikrinti darbo aplinką, kurioje darbuotojai ir darbuotojos nepatirtų diskriminacijos, priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo, savo ruožtu imsimės aktyvių veiksmų ir kreipsimės į NŠA, prašydami pateikti informaciją apie priemones, kurios taikomos šiai pareigai įgyvendinti“, – rašoma Eltai atsiųstame tarnybos komentare.
Kaip skelbta, pirmadienį konservatorė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė kreipėsi į VDI ir Lygių galimybių kontrolierę dėl gautų konfidencialių NŠA darbuotojų pranešimų apie galimus psichologinio, seksualinio smurto, mobingo ir piktnaudžiavimo tarnybine padėtimis atvejus, siejamus su vienu iš įstaigos vadovų.
Kreipimesi į institucijas politikė prašo inicijuoti tyrimą, įvertinant darbuotojų skundus dėl galimo psichologinio smurto, mobingo, seksualinio priekabiavimo požymių ir Darbo kodekso pažeidimų. Konservatorė taip pat teigia, kad pranešėjų konfidencialumas turi būti užtikrintas, o taip pat – skirta apsauga nuo galimo spaudimo ar atsakomųjų veiksmų.
Praeitą savaitę naujienų portalas „15min“ pranešė, kad NŠA pradėjo vidinį tyrimą dėl įstaigos direktoriaus pavaduotojo Renaldo Čiužo galimai nederamo elgesio. Portalo teigimu, NŠA darbuotojai skundžiasi, kad R. Čiužas psichologiškai smurtauja, vykdo mobingą, seksualiai priekabiauja prie moterų.
Agentūros darbuotojai ragina imtis priemonių ir nedelsiant R. Čiužą nušalinti nuo pareigų.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) patvirtino gavusi NŠA darbuotojų skundą.
ELTA primena, kad R. Čiužas yra ėjęs Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) direktoriaus pareigas. Vis dėlto, 2022 m. kovą šalių susitarimu Vyriausybė jį atleido po to, kai sulaukė pavaldinių kaltinimų dėl psichologinio spaudimo ir mobingo.