Vilniuje oficialiai atidarytas žiemos sezonas: Rotušės aikštėje pradėjo veikti ledo čiuožykla

Renginį vedė žiūrovų mėgstamas Ignas Krupavičius, o naujoji amfiteatrinė žiūrovų tribūna sutalpino gausų būrį vilniečių, stebėjusių žiemos išvakarių šventę po atviru dangumi.
Ant ledo – penkios mokyklos, „Sway Pole“, LED šokėjai ir Evgenya Redko
Atidarymo programoje pasirodė net penkios sostinės čiuožimo mokyklos – Vilniaus dailiojo čiuožimo akademija, „Sidabrinė pačiūža“, „Ledynas“, „Ice Symphony by Kaneda“ ir „Bravo“. Kiekviena jų sukūrė atskirą žiemos pasakojimą, lydimą specialiai vakaro programai pritaikytų Evgenyos Redko kūrinių bei saksofonininko Karolio Šarkaus muzikos.
Ant ledo žiūrovai taip pat išvydo „Ugnies teatro“ LED šokėjus, kurie atliko modernią šviesų ir judesio choreografiją. LED kostiumai ir tikslūs šokėjų judesiai sukūrė vientisą vizualinę kompoziciją, papildžiusią vakaro atmosferą. Judesys, muzika ir šviesos susijungė į žiemos reginį, kurio kulminacija tapo kintančiomis spalvomis nušvitusi Rotušės aikštė.
Vakaro metu žiūrovai išvydo ir išskirtinį oro akrobatų pasirodymą – ant 5 metrų aukščio linguojančių stulpų (angl. sway pole) svyruojantys atlikėjai virš čiuožyklos sukūrė nepakartojamą atmosferą, o specialiai parengti šviesų sprendimai sustiprino įtraukiančią vakaro nuotaiką ir prikaustė žiūrovų dėmesį.
Meras Valdas Benkunskas: „Čiuožykla – žiemos tradicija, kuri priklauso visiems“
Miestiečius sveikinęs sostinės meras Valdas Benkunskas priminė, kad „Vilniaus ledas“ jau tapo svarbia miesto tradicija: „Per keletą metų „Vilniaus ledas“ atrado savo vietą miesto žemėlapyje – Rotušės aikštėje ši pramoga kviečia šeimas, jaunimą ir miesto svečius. Džiaugiuosi, kad čiuožykla išlieka prieinama visiems: nemokami pirmieji seansai kasdien ir patogi lokacija leidžia vilniečiams žiemą leisti aktyviai, kartu ir miesto centre. Tai tradicija, kuri kuria sostinės žiemos ritmą.“
Gintas Teslia: „Čia prasideda žiemos istorijos“
Projekto „Vilniaus ledas“ organizatorius, „Active Vilnius“ vadovas Gintas Teslia akcentavo, kad „Vilniaus ledas“ kalba ne tik apie sportą, bet ir apie miesto žmones:
„Šiandien čia prasideda žiemos istorijos – draugų susitikimai, šeimų vakarai, pirmieji pasimatymai ir akimirkos, kurios suartina. Šiemet daug dėmesio skyrėme patogumui, saugumui ir prieinamumui. Norime, kad aktyvus judėjimas būtų ne tik naudingas, bet ir įkvepiantis, o „Vilniaus ledas“ – vieta, į kurią norisi sugrįžti.“
Pirmasis vakaro seansas – nemokamas
Iškart po oficialios programos visi susirinkusieji buvo pakviesti į nemokamą pirmąjį vakaro čiuožimo seansą, kuriame pasirodę kalėdiniai personažai sukūrė jaukią ir žaismingą atmosferą.
Nuo šiol čiuožykla veiks kasdien iki 2026 m. vasario 1 d. – kaip ir kasmet, pirmieji du seansai kiekvieną dieną išlieka nemokami. Lankytojai gali iš anksto rezervuoti laiką per bilietai.lt, o norintys ypatingos patirties – užsisakyti privatų čiuožimo seansą šeimos ar komandos šventei.
„Vilniaus ledas“ yra programos „Kalėdos sostinėje“ dalis. Renginį organizuoja Active Vilnius, globėja – Vilniaus miesto savivaldybė.
Rotušės aikštėledo čiuožyklaVilnius
Rodyti daugiau žymių