Dėl valdančiųjų užmojo prieš LRT – žiniasklaidos signalas: rengiama protesto savaitė

„(Mes – ELTA), Žurnalistų bendruomenė ir Kultūros asamblėja, kviečiame jus į protesto savaitę, kurios metu kviesime įsitraukti į įvairias pilietines akcijas (…), o gruodžio 9 d. 12 val. kviečiame susitikti Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje, prie Seimo“, – pirmadienį sakė Žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė Birutė Davidonytė.
Reikalauja atmesti su LRT vadovo atleidimo tvarka susijusias įstatymo pataisas
Žiniasklaidos bendruomenė reikalauja parlamentarų atmesti su LRT vadovo atleidimo tvarkos pakeitimais susijusias įstatymo pataisas. Taip pat prašoma ateityje derinti bet kokius su žiniasklaida susijusius projektus su žurnalistų bendruomenės atstovais.
„Mūsų reikalavimas yra atmesti LRT įstatymo pataisas dėl lengvesnio LRT direktoriaus atleidimo. Ne pakoreguoti, ne pagražinti, o atmesti, nes mes nesutinkame, kad asmuo, sulaužęs priesaiką ir pažeidęs Konstituciją, ir jo vadovaujama „Nemuno aušra“ formuotų žiniasklaidos reguliavimą, kėsinantis į esminius žodžio laisvės principus, tokius kaip žiniasklaidos nepriklausomumas“, – kalbėjo B. Davidonytė.
„Bet kokius ateities projektus, susijusius su žiniasklaida, siūlome svarstyti taip, kaip tai darome visose civilizuotose valstybėse – pirmiausia, aptariant tai su žurnalistų ir žiniasklaidos bendruomene. Ir kviečiame Seimo narius neteikti ir nepalaikyti jokių kitų įstatymo pataisų, susijusių su žodžio laisvės ar žurnalistų laisvės suvaržymais. Mes tikrai stebėsime padėtį ateityje ir į visus bandymus reaguosime lygiai taip pat“, – akcentavo ji.
Pasigenda Prezidentūros pozicijos
Žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė taip pat pažymėjo, jog dabartinėje situacijoje pasigendama aiškios ir nedviprasmiškos prezidento Gitano Nausėdos pozicijos bei tvirtesnės LRT tarybos laikysenos.
„Prašome aiškios ir nedviprasmiškos prezidento pozicijos šiuo klausimu, aktyvaus įsitraukimo, siekiant užkirsti kelią įstatymo iniciatyvoms, politizuojančioms nacionalinį transliuotoją, ir raginame LRT tarybą užtikrinti redakcinę nacionalinio transliuotojo nepriklausomybę, nedviprasmiškai vertinant bet kokį politinį ar institucinį spaudimą LRT žurnalistams“, – kalbėjo B. Davidonytė.
Kaip skelbta, pastaruoju metu Seime dalis parlamentarų kėlė ne vieną klausimą dėl LRT, inicijavo įstatymo pataisas.
Vienos jų – siūlymas supaprastinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką. „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų atstovai pasiūlė numatyti, kad visuomeninio transliuotojo taryba LRT generalinį direktorių galėtų atleisti slaptu balsavimu, ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais.
Siūlymas praėjusį ketvirtadienį įveikė pirmąjį balsavimą Seime – įstatymo pataisos po pateikimo sulaukė parlamentarų palaikymo.
Be to, ketvirtadienį Seimas pritarė ir „aušriečių“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijų siūlymui įšaldyti dabartinį LRT skiriamą finansavimą. Pagal šią iniciatyvą, ateinančius trejus metus visuomeninio transliuotojo veiklai bus skiriama apie 80 mln. eurų.
Valdančiųjų inicijuojamos įstatymo pataisos sulaukė viešos kritikos. Šalies žurnalistai kreipėsi į parlamentarus, reikšdami susirūpinimą dėl to, jog Seimo narių veiksmai panašėja į bandymą užvaldyti visuomeninį transliuotoją.
Tuo metu Europos Tarybos žurnalistikos apsaugos ir žurnalistų saugumo skatinimo platforma trečiadienį išreiškė susirūpinimą dėl LRT situacijos. Pasak jos, dėl keleto šiuo metu Lietuvoje iškeltų iniciatyvų kyla pavojus LRT nepriklausomumui ir veiksmingai veiklai. Susirūpinimą dėl šių pataisų jau išreiškė Europos transliuotojų sąjunga (EBU).
