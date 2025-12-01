K. Budrys ragina ES griežtinti sankcijas Baltarusijai

K. Budrys pabrėžė, kad ES turi imtis veiksmų apginti savo piliečius ne tik solidarumo pareiškimais, bet konkrečiomis priemonėmis. Ministras pažymėjo, kad dar spalio pabaigoje Lietuva pateikė Europos Komisijai (EK) pasiūlymus dėl papildomų sankcijų Baltarusijai ir tikisi, kad artimiausiu metu bus pasiekta progreso šiuo klausimu.
„Griežtesnės sankcijos Baltarusijos režimui – būtinas atsakas į vykdomus veiksmus. ES negali tyliai stebėti ir toleruoti kaip Lukašenkos režimas beatodairiškai terorizuoja ES valstybę, grobia turtą ir tikslingai kelią riziką piliečių saugumui. Tai yra ataka ne tik prieš Lietuvą, bet prieš visą ES. ES turi parodyti savo stuburo tvirtumą“, – pranešime cituojamas ministras.
Spalio pabaigoje Lietuva Europos Komisijai pateikė siūlymus dėl papildomo hibridinių atakų kriterijaus Baltarusijai įtraukimo į ES sankcijų režimą. Lietuva taip pat siūlo ES įvesti papildomas sektorines sankcijas Baltarusijai.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę Lietuvos oro erdvėje fiksuotas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas. Dėl gausaus kontrabandinių balionų antplūdžio vėlų penktadienio vakarą buvo laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Jis veiklą atnaujino šeštadienį.
Sekmadienio vakarą oro uosto veikla vėl buvo sustabdyta. Vilniaus oro uostas darbą atnaujino pirmadienį paryčiais.
Bendrovės „Oro navigacija“ direktorius Saulius Batavičius teigė, kad Vilniaus oro uostas dėl fiksuotų jo kryptimi skrendančių balionų buvo uždarytas 11 valandų.
Anot jo, iš viso buvo paleista 60 balionų, iš kurių apie 40 buvo kritiškai svarbiose eismui į Vilniaus oro uostą vietose.
Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
Reaguojant į vis pasikartojančius incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Tiesa, jų veikla buvo atnaujinta prieš pusantros savaitės.
