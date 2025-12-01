Lietuvos dienaAktualijos

Po balionų iš Baltarusijos – ikiteisminis tyrimas dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą

2025 m. gruodžio 1 d. 13:20
Generalinė prokuratūra
Generalinė prokurorė Nida Grunskienė pirmadienį pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso 118 straipsnį „Padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką“ 1 dalį.
Sprendimas pradėti šį ikiteisminį tyrimą priimtas įvertinus paskutiniu metu sistemiškai fiksuojamas navigacines atžymas ir Lietuvos teritorijoje randamus oro balionus su jais gabentu kontrabandiniu kroviniu, dėl ko nuo 2025 m. spalio mėn. oro erdvė virš Vilniaus ir Kauno oro uostų buvo apribota daugiau nei 10 kartų, bei dėl to kylančias grėsmes nacionaliniam saugumui.
Vadovauti šiam ikiteisminiam tyrimui ir jį organizuoti pavesta Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamentui.
