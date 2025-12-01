Po balionų iš Baltarusijos – ikiteisminis tyrimas dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą

Sprendimas pradėti šį ikiteisminį tyrimą priimtas įvertinus paskutiniu metu sistemiškai fiksuojamas navigacines atžymas ir Lietuvos teritorijoje randamus oro balionus su jais gabentu kontrabandiniu kroviniu, dėl ko nuo 2025 m. spalio mėn. oro erdvė virš Vilniaus ir Kauno oro uostų buvo apribota daugiau nei 10 kartų, bei dėl to kylančias grėsmes nacionaliniam saugumui.
Vadovauti šiam ikiteisminiam tyrimui ir jį organizuoti pavesta Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamentui.
