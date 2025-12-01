Žiniasklaida: naujuoju I. Ruginienės Vyriausybės kancleriu taps buvęs viceministras E. Bingelis

Lietuvos dienaAktualijos

Naujuoju Ingos Ruginienės vadovaujamos Vyriausybės kancleriu taps buvęs socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis, praneša naujienų portalas lrt.lt. Jis pareigose pakeis lapkričio viduryje atsistatydinusį Laimoną Rudį.
Portalo duomenimis, Vyriausybės kancleriu E. Bingelis pradės dirbti nuo gruodžio 10-osios. Tai lrt.lt patvirtino pati premjerė I. Ruginienė.
„Taip, E. Bingelis pradės eiti Vyriausybės kanclerio pareigas nuo kitos savaitės“, – sakė ministrė pirmininkė.
Anksčiau kelis kartus socialinės apsaugos ir darbo viceministru dirbęs E. Bingelis vadovavo Tarptautinės migracijos organizacijos Lietuvos biurui, buvo Europos Socialinio Fondo Agentūros valdybos pirmininkas, Maltos Ordino Pagalbos Tarnybos generalinis sekretorius.
ELTA primena, kad buvęs Vyriausybės kancleris L. Rudys dirbo atsistatydinusio premjero Gintauto Palucko Vyriausybės kancleriu. Jis iš pareigų pasitraukė prieš kelias savaites.
