Prie JAV ambasados – protestas prieš D. Trumpo užsienio politiką Grenlandijos atžvilgiu

Penktadienio vakarą su būgnais prie ambasados Vilniaus Naujamiestyje, Akmenų gatvėje susirinko apie 20 protestuotojų, matomi tokie plakatai kaip „Trumpai, laikykis savo salos, šalin rankas nuo Grenlandijos“, protestą prižiūri keli policijos pareigūnai.
Akcijos organizatoriai kritikuoja Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos poziciją, kurią vadina nuolaidžiavimu JAV vykdomiems tarptautinės teisės pažeidimams, bei ragina ES ir NATO aiškiai įsipareigoti ginti Grenlandijos nepriklausomybę ir jos gyventojų teises.
„JAV vykdoma politika vis agresyviau paneigia tarptautinę teisę, suverenitetą, galiausiai ir daugumos žmonių interesus tiek pačiose JAV, tiek ir paveikiamose šalyse“, – pranešime teigė protesto iniciatoriai.
Protesto organizatorių teigimu, dalis Lietuvos politikų, palaikydami tokią JAV politiką, menkina ją kritikuojančias organizacijas ar asmenis.
„Toks selektyvaus mąstymas sėja sumaištį ir baimę bei teikia galimybes autoritarams Lietuvoje bei pasaulyje telkti jėgas“, – teigia jie.
Protestą organizuoja kairysis būgnininkų kolektyvas „Rhythms of Resistance Vilnius“, antisionistinė žydų organizacija „Vilne Bund“, socialinis centras „Luna16“, LGBTQ+ pilietinė iniciatyva „Demonstruokimės“ ir Vilniaus universiteto grupė „Students for Justice in Palestine“.
Kaip skelbta, klausimų dėl Grenlandijos likimo kilo po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir pareiškė pretenzijas į šią Danijos salą. Baltųjų rūmų šeimininkas šių metų pradžioje interviu žurnalui „The Atlantic“ pareiškė, kad „mums tikrai reikia Grenlandijos, būtinai“.
Reaguodama į šiuos pareiškimus, Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen teigė, jog Jungtinės Valstijos „neturi teisės“ aneksuoti jokios Danijos Karalystės dalies.
Be to, šiuos D. Trumpo ketinimus smerkė dalis sąjungininkų, pabrėždami, jog Grenlandija turi teisę į savo nepriklausomumą.
JAV prezidentas savo ruožtu grasino jo planams nepritariančioms valstybėms įvesti muitus. Tiesa, kiek vėliau nuo šių planų jis atsitraukė.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)GrenlandijaJAV
Rodyti daugiau žymių