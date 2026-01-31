Dusetose vyks šventė „Sartai 2026“: ant hipodrome išlieto ledo varžysis ir ristūnai žirgai

Kaip nurodoma pranešime, šventėje karaliaus žirgai, netrūks gyvos muzikos, lauks žygiai, maudynės Sartų ežere, parodos ir veiklos vaikams. Kaip ir kasmet veiks tradicinė mugė.
Pasak Dusetų seniūno Dariaus Steponavičiaus, varžytuvių tradicijos gyvos jau daugiau nei šimtmetį.
„Tai šventė, suburianti žirgų ir tradicijų mylėtojus, kuriai, galima sakyti, ruošiamasi visus metus“, – pranešime cituojamas D. Steponavičius.
Dusetų seniūnas sako, kad pasiruošimui šiemet palankūs ir orai. Iš Sartų ežero buvo semiamas ir ant 1600 metrų ilgio Dusetų hipodromo liejamas vanduo. Ledo sluoksnį stengtasi suformuoti ne mažesnį nei 20 cm storio, kad trasa būtų stabili ir, net temperatūrai pakilus šiek tiek aukščiau nulio, išsilaikytų.
Oficiali „Sartai 2026“ renginio dalis prasidės 11.30 val. – bus pakelta vėliava, įžiebta šventinė ugnis. 12.30 val. startuos ir iki 15.30 val. tęsis ristūnų žirgų lenktynės ledo taku. Šiemet numatomi šeši važiavimai, iš kurių vienas – tarptautinis.
Šventinę dieną nestigs ir pramogų. 8.30 val. startuos 10 km istorinis žygis „Un Sartų“. Pasak Zarasų krašto gido ir žygio organizatoriaus Ramūno Keršio, šis žygis bus rekordinis – dalyvauti jame iki savaitės vidurio užsiregistravo daugiau nei 100 dalyvių iš visos Lietuvos.
„Dusetos yra tarsi muziejus atviroje erdvėje, tad aplankysime žymiausias vietas, supažindinsime, kur ir kaip gimė Sartų ristūnų lenktynių tradicija. Pasivaikščiosime po Dusetų miesto istorinį centrą, aplankysime buvusią Pliaterių dvarvietę – Didžiadvarį, kur dažnai lankėsi garsioji XIX a. karžygė Emilija Pliaterytė, Sartų žirgyną, kuriame šiandien saugomas žemaitukų genofondas, bei dar daug kitų netikėtų vietų“, – pasakojo žygio organizatorius.
Prie tradicinės „Sartai 2026“ šventės jungiasi ir žiemos maudynių entuziastai. 13.30 val. „Dusetų ruoniai“ pakvies išbandyti ledinio vandens malonumus. Kaip sakoma pranešime spaudai, maudynes organizuojanti Neringa Aižinienė tikisi, kad tokia pramoga Sartų šventėje taps tradicine.
„Tikiu, kad maudynės žirgų lenktynių šventės metu taps kasmetine bendruomenės tradicija, suburiančia drąsius ir aktyvius žmones šventę pažymėti ypatingai. Tad kviečiame nepabūgti, pasirūpinti maudynių atributika ir šiltais rūbais“, – sakė N. Aižinienė.
Renginio metu nuo 10 val. ryto veiks sertifikuotos tautodailės mugė, skambės Aukštaitijos regiono liaudiška muzika, o nuo 12.30 val. gros grupės „Hansanova“, „Jonis“, kapela „Sadūnai“.
Mažiesiems šventės lankytojams irgi netrūks pramogų – specialiai jiems įrengtoje erdvėje lauks labirintas, karuselė ir daug kitų linksmybių.
Kaip nurodo šventės organizatoriai, 17 val. Kultūros centro Dusetų dailės galerijoje bus atidaryta tarptautinė tradicinė paroda „Žirgas mene“, kurioje dailės ir fotografijos mėgėjai kviečiami pažinti tradicijos bei šiuolaikinio meno sąsajas.
18 val. koncertų salėje lauks mokamas grupės „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ koncertas.
Šiemet šventėje tikimasi sulaukti apie 50 tūkst. lankytojų, tad organizatoriai pasirūpino papildomomis nemokamomis automobilių parkavimo vietomis.