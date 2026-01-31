Gamtininkas M. Čepulis kontrabandinius balionus nufilmavo Šventojoje: „Praskrido link Švedijos“

Drauge jis paviešino vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip du oro balionai gabena krovinį.
Vienas komentatorių rašė, kad šiąnakt skirtinguose aukščiuose labai skyrėsi vėjo kryptis, tad balionai galėjo atskristi paleisti gan plačioje Baltarusijos dalyje, gal net per Latvijos kampą: „Apačioje kryptis buvo iš 70–100 laipsnių. Kylant aukščiau sukosi iš 20, 10... dar aukščiau net iš 320 laipsnių (atgal į baltarusiją). Galimai sugedo dujų išleidimo sistema. Na ir skrenda lėtai žemėdamas, kol helis per lateksą po truputį išeina“.
Kiti „Čepulio fotoklajonių“ sekėjai rašė, kad du balionai su dėže matyti ir Milašaičiuose, Plungės raj., taip pat – Skuode.
Gamtos fotografui M.Čepuliui virš Šventosios užfiksavus du oro balionus su apačioje kabančia dėže, galimai kontrabanda, Nacionalinis krizių valdymo centras informavo, kad dar nėra duomenų, kurie patvirtintų, jog objektas atskrido iš Baltarusijos. Tačiau preliminariai ši versija yra realiausia.
„Tarnybos sekė minėto objekto judėjimą, civilinei aviacijai jis grėsmės nekėlė. Praėjusią naktį fiksuota iki 10 atžymų, būdingų balionams, kuriais A.Lukašenkos režimas vykdo hibridinę ataką prieš Lietuvą. Šiuo metu dar neturime patvirtintų duomenų, kad objektas, pastebėtas virš Baltijos jūros, atskrido kartu su minėtomis žymomis, bet preliminariai ši versija realiausia“, – nurodė NKVC atstovas Darius Buta.
Palangos savivaldybės meras Šarūnas Vaitkus socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pranešė, kad šiandien policija gavo tris pranešimus, jog virš Baltijos jūros netoli Šventosios skrenda balionas su kroviniu.
„Prašome gyventojų pasidalinti informacija su policija, jei dar ką nors pastebėjote. Dėkojame iš anksto už pilietiškumą! Prašau skambinti 112“, – rašo Š.Vaitkus.
Premjerė Inga Ruginienė anksčiau šią savaitę teigė, kad meteorologinių balionų iš Baltarusijos klausimas bus sprendžiamas kitą savaitę vyksiančiame Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje.
Antradienio vakarą ir naktį dėl radaruose užfiksuotų oro balionams būdingų navigacinių atžymų tris kartus buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.
Kontrabandiniai balionai neduoda ramybės ne tik lietuviams, bet ir lenkams.
Šiandien pranešta, kad sausio 30 d. naktį daliai Lenkijos oro erdvės šiaurės rytinėje šalies dalyje buvo taikomi griežti ribojimai, antrą kartą šią savaitę aptikus į balionus panašius objektus, „įskridusius į Lenkijos oro erdvę iš Baltarusijos pusės“, informavo naujienų agentūra PAP, kurią citavo naujienų agentūra „Elta“.
Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadavietė pranešė, kad siekiant užtikrinti saugumą dalyje Palenkės regiono, kuris ribojasi su Baltarusija, buvo įvesti laikini apribojimai civilinei aviacijai.
„Šios priemonės buvo prevencinio pobūdžio ir visiškai atitiko taikomas procedūras. Jokios grėsmės Lenkijos Respublikos oro erdvės saugumui nebuvo užfiksuota“, – savo pranešime platformoje „X“ šeštadienį ryte rašė ji.
Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadavietė pridūrė, kad remiantis skrydžio parametrų analize, buvo įvertinta, kad tai greičiausiai buvo balionai, judantys pagal esamas oro sąlygas.
Lenkijos Pasienio tarnyba pridūrė, kad šie balionai greičiausiai buvo naudojami kontrabandai.
Dėl meteorologinių balionų krizės Lietuvos vyriausybė visoje šalyje yra paskelbusi ekstremaliąją situaciją.
Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamo pavojaus pernai spalį, lapkritį ir gruodį ne kartą buvo stabdoma ir Vilniaus oro uosto (VNO) veikla.
Sausio 27 d. vakarą ir naktį dėl radaruose užfiksuotų oro balionams būdingų navigacinių atžymų VNO veikla buvo sustabdyta tris kartus.
