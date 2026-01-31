Įstatymo pataisa: jaunimu siūloma laikyti 11-mečius

Tai numatančias Jaunimo pagrindų įstatymo pataisas įregistravo opozicinės Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos nariai Edita Rudelienė ir Andrius Bagdonas.
Jei Seimas pritartų, jauno žmogaus amžiaus apatinė riba būtų sumažinta nuo 14 iki 11 metų. Tai reiškia, kad jaunu žmogus būtų laikomas ne nuo 14 metų, kaip yra šiuo metu, o nuo 11 iki 29 metų.
Pasak projekto autorių, jo rengimą paskatino diskusijos su jaunimo organizacijų atstovais, jaunimo darbuotojais bei Jaunimo reikalų agentūra.
„Ši iniciatyva kilusi iš jaunų žmonių. Šiuo metu pagal įstatymą jaunimo dienos centrus galima lankyti nuo 14 metų, tačiau akivaizdu, kad ten apsilanko vaikai nuo 11 metų. Šią amžiaus grupę priskyrus jaunimui, tokius centrus galėtų lankyti daugiau žmonių. Taip pat matome, kad vis daugiau jaunų žmonių nori įsitraukti į jaunimo organizacijų veiklą, tačiau ten priima tik nuo 14 metų“, – būtinybę keisti įstatymą Eltai komentavo A. Bagdonas.
Pasak jo, jaunimo specialistai taip pat pabrėžta, kad šiuolaikiniai vaikai ir paaugliai socialine, emocine ir informacine prasme bręsta anksčiau nei ankstesnės kartos. Dabartiniai 11-mečiai aktyviai naudojasi skaitmeninėmis technologijomis, susiduria su socialiniais, emociniais ir tapatybės klausimais, kurie anksčiau buvo būdingi vyresniam amžiui.
Kaip pastebi Seimo laikinosios bendradarbiavimo su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba grupės pirmininko pavaduotojas A. Bagdonas, kaip rodo Europos Sąjungos (ES) valstybių praktika, jauno žmogaus amžiaus ribos yra platesnės.
Parlamentaro duomenimis, pavyzdžiui, Estijoje – nuo 7 iki 26 metų, Liuksemburge – nuo 12 iki 29 metų, Latvijoje – nuo 13 iki 25 metų.
ELTA primena, kad tai ne pirma iniciatyva Seime dėl jauno žmogaus amžiaus apibrėžimo. Kadenciją baigę parlamentarai 2022 metais nepritarė A. Bagdono iniciatyvai jaunu žmogumi laikyti 14–35 metų asmenį, o ne iki 29 metų imtinai, kaip yra dabar. Tuomet kai kurie politikai piktinosi, kad jaunimą norima pasendinti.
A. Bagdonas tvirtino, kad išplėtus viršutinę jaunus asmenis apibrėžiančią amžiaus ribą iki 35 metų, jie sėkmingiau integruosis į darbo rinką, pradės savarankišką veiklą, pasinaudodami Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programomis, aktyviau naudosis valstybės lengvatomis įsigyjant pirmąjį būstą, įsitrauks į jaunimo mainų, stažuočių programas.
Tačiau A. Bagdonui nepavyko įtikinti kolegų praplėsti jaunimo ratą.
Galiojančiame Jaunimo pagrindų įstatyme numatyta, kad jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų amžiaus.
įstatymo pataisajaunimasAndrius Bagdonas
Rodyti daugiau žymių