Neringoje – tradicinė „Stintapūkio“ šventė: iki šeštadienio vidurdienio įvažiavimas į kurortą bus nemokamas

„Yra akimirkų, kai Kuršių nerija prabyla sava, tik jai būdinga kalba – per žiemos vėją, marių ledą ir duslų bumbesį, sklindantį iš gelmių. Tai ženklas, kurį vietiniai atpažįsta iš karto: stinta jau čia. O kartu su ja – ir „Stintapūkis“, gyvų tradicijų šventė, kurioje laukiami visi“, – Neringos savivaldybės pranešime cituojama šventę organizuojančio Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ direktorė Edita Lubickaitė.
Šeštadienį „Stintapūkio“ šventė Nidoje kvies į visą dieną trunkančius tradicijų, bendrystės ir gyvosios kultūros renginius.
Nuo ankstyvo ryto vyks stintų gaudymo varžybos „Nidos blizgė“, o miesto erdves užpildys „Stintapūkio“ mugė, subursianti maisto gamintojus, žuvininkus, tradicinių amatų ir tautinio paveldo puoselėtojus. Visą dieną šventės lankytojai bus kviečiami dalyvauti edukacinėse veiklose – nuo tinklų mezgimo dirbtuvių iki meninių-edukacinių patyrimų ir kulinarinio paveldo pristatymų.
Pagrindiniai šventės renginiai šeštadienį vyks Naglių gatvėje, Nidoje. Jau tradicija tampančią „Stintapūkio“ eiseną su vietos žvejais ir stintų rogėmis lydės vietos folkloro ansambliai „Giedružė“ ir „Aušrinė“ bei grojantis, šokantis ir žaidžiantis Vilniaus universiteto folkloro ansamblis „Ratilio“, skelbiama Neringos savivaldybės pranešime.
Šventės metu vyks žvejybos tradicijų pristatymai, poledinės žvejybos bumbinimo pamokos, pasivažinėjimai ledo rogėmis, šokiai ir nuotaikingi liaudiškos muzikos pasirodymai. Dieną vainikuos koncertas-vakaronė Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“, kuriame pasirodys VU folkloro ansamblis „Ratilio“ ir reperis ATIKIN. Čia jie pristatys ir naujausią savo muzikinį eksperimentą – eurovizinį kūrinį „Deganti Žemelė“.
„Stintapūkio“ šventės programą papildys dokumentinio filmo „Nykstančios rūšys“ peržiūra. Pasak pranešimo, tai – jautrus pasakojimas ne apie nykstančias žuvis, o apie ypatingą žmonių bendruomenę – Neringos žvejus. Filmas fiksuoja bendruomenę, kurios kasdienybė ir tapatybė šiandien atsidūrusi ties išlikimo riba.
Vasario 1 d. nuo vidurdienio „Agiloje“ vyks pasakų popietė ir kūrybinės dirbtuvėlės vaikams ir visai šeimai: „Kas slepiasi Kuršių nerijos miškuose?“ bei „Kartą senojoje Klaipėdoje…“. Tuo pat metu pažinti unikalią gintarų kolekciją, papildytą įtraukiančiais multimedijų vaizdais, kvies Mizgirių gintaro muziejus.
Artėjantį savaitgalį „Stintapūkis“ kviečia atrasti ne tik Kuršių nerijos istoriją ir kultūrą, bet ir jos gastronominius skonius. Visą šventinį savaitgalį lankytojų lauks ypatingi žuvies patiekalai – nuo tradicinių stintų iki įmantriausių žuvies valgių. Juos bus galima paragauti kone visose Neringos gyvenvietėse veikiančiose kavinėse ir restoranuose.
Kaip skelbia vietos savivaldybė, kurorto svečiams bus taikoma ir išskirtinė lengvata – nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą bus atleidžiami iki sausio 31 dienos 12 valandos lengvaisiais automobiliais atvykstantys asmenys.
Organizatoriai pabrėžia, jog dėl oro sąlygų „Stintapūkio“ šventės programa gali būti koreguojama.