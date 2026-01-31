Seimo nariai parlamentinei veiklai pernai išleido 2,5 mln. eurų: „aušriečiai“ ištaškė daugiausia

Daugiausia lėšų išnaudojo R. Žemaitaitis, T. Domarkas ir M. Gedvila
Kaip rodo ataskaitos duomenys, parlamentinei veiklai po daugiau nei 22 tūkst. eurų pernai išleido 40 parlamentarų – apie ketvirtadalis Seimo narių. Pagal išlaidas pirmavo „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis (22 468,14 euro) bei jo partiečiai Tomas Domarkas (22 467,78 euro) bei Martynas Gedvilas (22 466,75 euro).
Nuo jų nedaug atsiliko Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovė Agnė Širinskienė (22 466,31 euro), socialdemokratas Alvydas Mockus (22 465,08 euro), konservatorius Kazys Starkevičius (22 464,50 euro), socialdemokratė Roma Janušonienė (22 464,29 euro), bei „aušrietis“ Aidas Gedvilas (22 463,01 euro).
Toliau daugiausiai parlamentinei veiklai išnaudojusių parlamentarų 40-uke rikiuojasi socialdemokratas Karolis Podolskis (22 458,9 euro), socialdemokratė Indrė Kižienė (22 451,82 euro), konservatorius Audrius Petrošius (22 448,64 euro), „aušrietis“ Karolis Neimantas (22 442,64 euro), socialdemokratas Andrius Busila (22 435,83 euro), demokratė Agnė Jakavičiutė-Miliauskienė (22 428,97 euro), socialdemokratas Darius Razmislevičius (22 428,6 euro), socialdemokratė Jurgita Šukevičienė (22 420,53 euro), socialdemokratas Šarūnas Birutis (22 417,81 euro), socialdemokratė Ilona Gelažnikienė (22 412,5 euro) bei socialdemokratas Darius Jakavičius (22 401,72 euro).
Toliau daugiausia parlamentinei veiklai skirtų lėšų išleidusių parlamentarų sąraše rikiuojasi liberalė Edita Rudelienė (22 378,68 euro), Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas Ignas Vėgėlė (22 375,84 euro), socialdemokratas Martynas Katelynas (22 368,39 euro), Mišrios Seimo narių grupės narys Vitalijus Šeršniovas (22 324,35 euro), socialdemokratas Vytautas Grubliauskas (22 309,76 euro), socialdemokratas Ramūnas Vyžintas (22 312,53 euro) bei konservatorius Emanuelis Zingeris (22 300,3 euro).
Tarp 22,2 tūkst. ir 22,3 tūkst. eurų parlamentinei veiklai išleido 6 parlamentarai: socialdemokratas Algimantas Radvila (22 287,14 euro), socialdemokratas Giedrius Drukteinis (22 276,19 euro), Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas Jaroslav Narkevič (22 275,7 euro), „aušrietis“ Vytautas Jucius (22 254,49 euro), socialdemokratas Tadas Prajara (22 252,49 euro) bei liberalas Ričardas Juška (22 233,41 euro).
Tuo metu daugiausia parlamentinių išlaidų patyrusių Seimo narių sąrašą užbaigia Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovė Ligita Girskienė (22 147,77 euro), socialdemokratė Vaida Aleknavičienė (22 132,72 euro), liberalas Arminas Lydeka (22 131,45 euro), Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ atstovas Dainius Varnas (22 111,69 euro), socialdemokratas Audrius Radvilavičius (22 109,27 euro), „valstietis“ Valius Ąžuolas (22 079,96 euro), socialdemokratas Tomas Martinaitis (22 020,56 euro) bei „aušrietė“ Daiva Žebelienė (22 015,76 euro).
Parlamentinei veiklai skirtų lėšų nepanaudojo I. Šimonytė ir G. Skaistė
Remiantis Seimo kanceliarijos duomenimis, praėjusiais metais parlamentinei veiklai skirtų lėšų nepanaudojo dvi parlamentarės – konservatorės Ingrida Šimonytė bei Gintarė Skaistė.
Tuo metu po mažiau nei 5 tūkst. eurų parlamentinei veiklai išnaudojo 6 parlamentarai: konservatorius Raimondas Kuodis (146,22 euro), socialdemokratai Gintautas Paluckas (1 126,97 euro), Linas Balsys (2 997,86 euro), Rasa Budbergytė (4 009,67 euro), Inga Ruginienė (4 502,44 euro) bei konservatorius Dainius Kreivys (4 584,8 euro).
Daugiausia išlaidų – transportui bei įrenginiams
Kaip rodo ataskaita, daugiausiai parlamentinei veiklai skirtų lėšų praėjusiais metais išnaudoję parlamentarai didžiausią jų dalį skyrė su transportu susijusioms išlaidoms bei įvairiems mobiliesiems, kompiuteriniams įrenginiams.
Pavyzdžiui, „aušrietis“ R. Žemaitaitis su transportu susijusioms išlaidoms išnaudojo kone 14 tūkst. eurų, o telefonams, biuro, kompiuterinei, programinei įrangai įsigyti ir prižiūrėti – daugiau nei 4,6 tūkst. eurų.
Tuo metu kiti „Nemuno aušros“ frakcijos atstovai T. Domarkas ir M. Gedvila su transporto susijusioms išlaidoms atitinkamai skyrė beveik 18 tūkst. ir kone 8,9 tūkst. eurų, o telefonams, biuro, kompiuterinei, programinei įrangai įsigyti ir prižiūrėti – 1,5 tūkst. eurų bei 150 eurų.
Suvenyrams R. Žemaitaitis išleido 335 eurus, T. Domarkas – daugiau nei 2 tūkst. eurų, o M. Gedvilas – kone 5 tūkst. eurų.
ELTA primena, kad praėjusių metų pradžioje Seimo valdyba buvo subūrusi darbo grupę, kuri turėjo teikti siūlymus, kaip tobulinti parlamentinei veiklai skirtų išlaidų reglamentavimą. Visgi Seimo narės, tuometės parlamento vicepirmininkės Agnės Širinskienės pirmininkaujama grupė nepasiekė aiškių rezultatų – nors pasiūlymų būta įvairių, dėl jų nebuvo sutarimo.
Svarstyta sumažinti bendrą parlamentinei veiklai skirtų lėšų sumą, panaikinti ir Seimo sandėlį, suteikti galimybę parlamentarams įsigyti įvairius suvenyrus bei atributiką Seimo lankytojų centre. Tarp diskutuotų siūlymų – ir 5 proc. mažinti parlamentines lėšas už kiekvieną praleistą Seimo plenarinį, komiteto ar komisijos posėdį. Taip pat buvo ketinama įpareigoti Seimo narius už išlaidas, susijusias su parlamentine veikla, atsiskaityti iš specialiai tam atidarytos atskiros banko sąskaitos.
Kiekvienam Seimo nariui su parlamentine veikla susijusioms išlaidoms padengti skiriama 0,8 vidutinio mėnesinio atlyginimo dydžio suma. Šiuo metu tai sudaro maždaug 1,8 tūkst. eurų kiekvieną mėnesį.
