Prokuroras: tyrimas dėl Š. Stepukonio labai išsiplėtęs, bet byla šiemet turėtų pasiekti teismą

„Šiuo metu yra toliau tęsiamas surinktų bylos aplinkybių vertinimas, peržiūrimos specialistų išvados, norime viską išsamiai įvertinti. Ištyrę įrodymus mes jau spręsime, pereisime į galutinę proceso stadiją“, – Eltai sakė Europos deleguotasis prokuroras Darius Karčinskas.
Buvo planuota, kad pirmąjį šių metų ketvirtį byla pasieks teismą, tačiau tai tikriausiai neįvyks, kol kas dar nesurašytas ir kaltinamasis aktas.
„Ikiteisminio tyrimo terminus, jų pratęsimą labai sąlygoja ikiteisminio tyrimo pareigūnų įsitraukimas į kitus tyrimus, dalis jų taip pat yra rezonansiniai, jie taip pat labai didelės apimties“, – apie užtrukusio tyrimo priežastis Eltai pasakojo prokuroras. Ikiteisminį tyrimą byloje atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Pasak jo, šiemet bylą tikimąsi perduoti teismui, o Š. Stepukonis nebus vienas kaltinamasis.
Kaip pernai kovą skelbė FNTT, šioje byloje įtarimai dėl neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla pareikšti juridiniam asmeniui – Estijos lošimų bendrovei bei jos generaliniam direktoriui.
FNTT pernai taip pat skelbė, kad įtariamasis Š. Stepukonis iš fondo įmonių pasisavino daugiau nei 42 mln. eurų, iš kurių 5 mln. eurų galėjo pralošti Lietuvos lošimo įmonėse, o virš 31 mln. eurų – Estijos kazino. Lošimų priežiūros tarnybos (LPT) duomenimis, Š. Stepukonis dalyvavo tik internetiniuose nuotoliniuose lošimuose „Olympic Casino“ internetinėje svetainėje „olybet.lt“, tarnyba iš bendrovės jautė norą vilkinti patikrinimo procesus.
ELTA primena, kad Š. Stepukonis buvo sulaikytas beveik prieš dvejus metus – Vilniuje 2024 m. vasarį. Ikiteisminiame tyrime dėl „BaltCap“ fondų lėšų pasisavinimo nustatyta, kad be galimo labai didelės vertės svetimo turto pasisavinimo, kaip įtariama, buvo padaryta kitų nusikaltimų, tad baudžiamoji byla pasipildė Baudžiamojo kodekso straipsniais.
Tarp jų – dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo įmonėse, iš kurių galimai buvo nusikalstamai pasisavintos lėšos, taip pat pats Š. Stepukonis Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) teikė klaidingus duomenis apie savo pajamas ir turtą, siekdamas išvengti mokesčių.
Pernai gruodį Š. Stepukoniui kardomoji priemonė, apykojė, buvo pakeista į rašytinį pasižadėjimą neišvykti, jis įpareigotas registruotis policijoje. Asmens dokumentai iš jo buvo paimti jau anksčiau.
Šarūnas StepukonisBaltCapStadionas
Rodyti daugiau žymių