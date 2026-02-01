Tarp milijonų J. Epsteino dokumentų minimas ir Kapčiamiestis

Carol Hoffman laiške adresatui Harry Javeriui minimas Kapčiamiestis. Laiške rašoma, kad Dorothy Leivers parašė knygą „The Jews of Kopcheve“ (lietuviškai – „Kopčevės žydai“).
„Tai Kapčiamiesčio (Lietuva), jidiš kalba žinomų kaip Kopčevė, žydų istorija.
Knygos įvade Dorothy Leivers rašo, kad ją publikuoti šį darbą motyvavo tai, kad būtų galima identifikuoti per Holokaustą nužudytus mieste gyvenusius žydus, ir kad jie nebūtų pamiršti.
Knygos dalyje, kuri rašo apie istoriją, dokumentuojamas žydų gyvenimas nuo pirmųjų dienų iki Holokausto.
Čia esama daugybės šeimos medžių, lentelių ir žemėlapių, kurie patvirtina miesto istoriją. Rodyklėje išvardijamos knygoje minimos pavardės“, – rašoma C.Hoffman laiške.
Laiške minima, kad ji (veikiausiai galvoje turima knygos autorė) galėtų būti tas žmogus, kuris žinotų daugiausia detalių apie Stolovskių šeimą.
Priduriama, kad Nehama Stolovsky antkapis vis dar stovi Kapčiamiesčio kapinėse.
Į tai H.Javeris atrašo esantis Niujorke ir norintis pasikalbėti su Carol.
C.Hoffman, paraše nurodžiusi Tel Avivą (Izraelis), jam atsako: „Tyrinėjau Kopčevės šeimas ir norėčiau su jumis susisiekti asmeniškai. Galbūt mus sieja giminystės ryšys.“
Iš paviešinto susirašinėjimo matyti, kad pirmiausia C.Hoffman susisiekė su H.Javeriu, šis informaciją persiuntė Jeffrey Epsteino broliui Markui Epsteinui, o galiausiai per jį laiškai pasiekė Jeffrey.
Šis susirašinėjimas vyko 2014 m. rugpjūčio 15 d.
Portalas „Delfi“ yra rašęs, kad J.Epsteinas viename iš susirašinėjimų prisipažino esąs litvakas.
Priminsime, kad Niujorko finansininkas J.Epsteinas daugelį metų vadovavo žmonių išnaudojimo tinklui. Jis buvo kaltinamas seksualiai išnaudojęs nepilnametes merginas Niujorke ir Floridoje. J.Epsteinas mirė kalėjime 2019 m., sulaukęs 66 metų amžiaus, dar nespėjus priimti tolesnių apkaltinamųjų nuosprendžių.
Paviešinti su J.Epsteinu susiję dokumentai drebina pasaulį.
