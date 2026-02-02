I. Ruginienė sako, jog pavyko rasti papildomų lėšų Medijų rėmimo fondui

„Jau tikrai yra viskas rasta. Kiek aš žinau pavedimas yra duotas tiek Krašto apsaugos ministerijai, tiek Kultūros ministerijai.
Jie turi sudėlioti techninius sprendimus ir tikrai Medijų rėmimo fondas neliks be šitų pinigų“, – žurnalistams Marijampolėje pirmadienį komentavo ministrė pirmininkė.
Pažadą atkurti MRF finansavimą premjerė buvo įgarsinusi praėjusią savaitę, susitikime su Interneto žiniasklaidos asociacija (IŽA).
Tada Vyriausybės vadovė teigė, kad dedamos visos pastangos siekiant atstatyti finansavimo trūkumą ir artimiausiu metu siekiama priimti reikiamus sprendimus.
ELTA primena, kad pernai gruodį priimtame valstybės biudžete MFR finansavimas buvo sumažintas 555 tūkst. eurų iki 9,9 mln. eurų.
Kritiką tokiam sprendimui išreiškė trys žiniasklaidą atstovaujančios asociacijos. Pasak jų, mažinti MRF asignavimus tokia suma prieštarauja Vyriausybės programai ir deklaruotam tikslui stiprinti nacionalinę, regioninę ir kultūrinę žiniasklaidą bei didinti nuomonių pliuralizmą.