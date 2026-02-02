Įvertino J. Epsteino susirašinėjimuose atsiradusias lietuviškas pavardes: gali turėti prekybos žmonėmis požymių

„Pasakysiu aiškiai, trumpai ir atsakingai: tai, ką matau, gali turėti prekybos žmonėmis požymių. Už nusikalstamų veikų, už tarptautinio organizuoto nusikalstamumo tyrimus yra atsakingos tam tikros institucijos ir be jokios abejonės lyderystę čia turėtų prisiimti prokuratūra. Ji turėtų vertinti, ar paskelbtuose duomenyse nėra prekybos žmonėmis požymių, tai yra baudžiamasis įstatymas. Kaip parlamento narys, kaip TTK narys matau, kad teisinio reglamentavimo įvertinti paskelbtą informaciją užtenka. Jeigu matytume kitus požymius, baudžiamasis įstatymas taip pat numato atsakomybę už asmenų įtraukimą į prostituciją arba naudojimąsi asmens prostitucija. Tam yra net 2 Baudžiamojo kodekso (BK) straipsniai“, – Eltai sakė V. Gailius.
Jo nuomone, šiuo atveju prokuratūra turėtų priimti procesinius sprendimus.
„Pagrindinė institucija, kuri turėtų pasisakyti šiuo klausimu yra prokuratūra. Vertindama paskelbtą viešą informaciją dėl galimos prekybos žmonėmis, dėl galimo įtraukimo į prostituciją ar naudojimąsi asmens prostitucija, prokuratūra turėtų priimti procesinius sprendimus, bendradarbiaudama su kitomis valstybėmis“, – mano Seimo TTK pirmininko pavaduotojas liberalas V. Gailius.
Jei prokuratūra nereaguotų į pasirodžiusią informaciją, politikas žada kreiptis į šią instituciją.
„Nematydamas reakcijos, kaip parlamento narys ketinu kreiptis į teisėsaugą ir paklausti, ar yra priimti procesiniai sprendimai.
„Tačiau manau, kad nebus poreikio kreiptis, nes pati teisėsauga turi stebėti skelbtus duomenis, priimti sprendimus. Neabejoju, kad jie šituos klausimus jau vertina, neabejoju, kad yra atliekamas spaudoje paskelbtos informacijos monitoringas, kad bendradarbiaujant per Europolo, Interpolo institucijas, per prokuratūros įvairius tarptautinius formatus apie tai kalbama“, – teigė V. Gailius.
ELTA primena, kad JAV Teisingumo departamento paviešintuose už seksualinius nusikaltimus nuteisto bei kalėjime mirusio Jeffrey Epsteino susirašinėjimuose yra sąsajų su Lietuva, yra minimos ir lietuviškos pavardės, piniginiai pavedimai į sąskaitas mūsų šalyje.