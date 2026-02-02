K. Vilkauskas po EP grupės posėdžio dėl LRT pataisų: buvome informuoti, kad negalime komentuoti

„Prasidedant komiteto posėdžiui prieš tai buvome informuoti, kad, pagal Europos Sąjungos komitetų nuostatus, komentarų tie, kurie dalyvavo posėdyje, negali teikti“, – Eltai komentavo jis.
„Čia bent jau jų tokios taisyklės. Uždaras posėdis buvo“, – pridūrė K. Vilkauskas.
Anksčiau portalas lrt.lt skelbė, kad EP Demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių stebėsenos grupė pasikalbėti apie visuomeninio transliuotojo valdysenos pokyčius ir biudžeto įšaldymą kviečia Seimo pirmininką Juozą Oleką ir Kultūros komiteto pirmininką K. Vilkauską.
J. Olekui išvykus į iš anksto suplanuotą komandiruotę, vietoje jo susitikime dalyvavo parlamento vicepirmininkas Raimondas Šukys.
Teigiama, kad EP grupė valdantiesiems parengė 10 klausimų apie proporcingą atstovavimą LRT darbo grupėje, pirmuosius valdančiųjų siūlymus dėl visuomeninio transliuotojo, Europos žiniasklaidos laisvės akto nuostatų užtikrinimą, įvairių organizacijų reiškiamą susirūpinimą dėl LRT nepriklausomumo.
Kaip skelbta, EP pritarė rezoliucijai „dėl mėginimo užvaldyti Lietuvos visuomeninį transliuotoją ir grėsmės demokratijai Lietuvoje“. Ją pasirašė dalis Europos liaudies partijos (EPP), socialistų ir demokratų, „Atnaujinkime Europą“, „Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso“ bei Kairiųjų grupės narių.
EP ragina Seimą nepritarti siūlomiems pakeitimams, sulaukti Venecijos komisijos išvados, užtikrinti stabilų finansavimą ir mažinti politinę įtaką LRT valdymui. Europos Komisija kviečiama stebėti padėtį ir prireikus imtis veiksmų.
ELTA primena, kad praėjusių metų gruodį valdantieji siekė skubos tvarka priimti įstatymo pataisas dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos.
Opozicijai registravus šimtus komiškų pasiūlymų, pataisų svarstymas parlamente užsitęsė, o sutrikus Seimo Kultūros komiteto vadovo K. Vilkausko sveikatai, projekto priėmimas neįvyko.
Be to, gruodį vykusiame šalies vadovo, Seimo pirmininko bei parlamentinių frakcijų lyderių susitikime sutarta pristabdyti visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų svarstymą skubos tvarka. Nuspręsta suburti parlamentines frakcijas bei žiniasklaidos organizacijas atstovaujančią darbo grupę, kuri turėtų patobulinti valdančiųjų siūlomą įstatymo variantą. Tą tikimasi padaryti iki vasario 14 d.
Pirminiame valdančiųjų projekte siūlyta, kad skiriant ir atleidžiant LRT vadovą būtų balsuojama slaptai. Be to, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas iš pareigų išreiškus nepasitikėjimą dėl netinkamai vykdomų funkcijų arba Tarybai nepatvirtinus metinės veiklos ataskaitos. Už tokį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei pusė Tarybos narių, t. y. bent 7 iš 12.
Projektas sulaukė aštrios žurnalistų bendruomenės bei dalies tarptautinių organizacijų kritikos — prie Seimo vyko protestai, platinta peticija. Žiniasklaidos atstovai ragino valdančiuosius atmesti siūlomas pataisas.
