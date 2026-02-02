Kultūros viceministre pradeda dirbti E. Utarienė

E. Utarienę paskyrus viceministre, buvo baigta formuoti kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės viceministrų komanda. Ją be E. Utarienės šiuo metu sudaro Renata Kurmin, Matas Drukteinis bei Viktoras Denisenko. Ministerijos kanclerio pareigas eina Lukas Alsys. Tuo metu ministrės patarėjomis dirba Lina Baublienė ir Aistė Šliožaitė-Snarskienė.
Anksčiau vitražo, stiklo dailininkė E. Utarienė ėjo tuomečio premjero G. Palucko patarėjos kultūros klausimais pareigas, 2012 m. tapo Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininke, dėstė Vilniaus dizaino ir technologijų kolegijoje. Nuo 2021 m. ji ėjo Lietuvos radijo ir televizijos komisijos narės, ekspertės pareigas.
Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė
