Lietuvos dienaAktualijos

Kultūros viceministre pradeda dirbti E. Utarienė

2026 m. vasario 2 d. 13:31
Buvusio premjero Gintauto Palucko patarėja kultūros klausimais dirbusi Edita Utarienė pradėjo eiti kultūros viceministrės pareigas. Tai nurodoma Kultūros ministerijos tinklapyje.
Daugiau nuotraukų (2)
E. Utarienę paskyrus viceministre, buvo baigta formuoti kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės viceministrų komanda. Ją be E. Utarienės šiuo metu sudaro Renata Kurmin, Matas Drukteinis bei Viktoras Denisenko. Ministerijos kanclerio pareigas eina Lukas Alsys. Tuo metu ministrės patarėjomis dirba Lina Baublienė ir Aistė Šliožaitė-Snarskienė.
Anksčiau vitražo, stiklo dailininkė E. Utarienė ėjo tuomečio premjero G. Palucko patarėjos kultūros klausimais pareigas, 2012 m. tapo Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininke, dėstė Vilniaus dizaino ir technologijų kolegijoje. Nuo 2021 m. ji ėjo Lietuvos radijo ir televizijos komisijos narės, ekspertės pareigas.
Kultūros ministerijaviceministrėGintautas Paluckas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.