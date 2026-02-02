Mirė vos prieš savaitę gimtadienį atšventusi pedagogė ir visuomenininkė A. Numgaudienė

A.Numgaudienė gimė 1966 metais. 1984–1989 metais studijavo tuometiniame Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute Gamtos ir Geografijos fakultete, kuriame įgijo chemijos – taikomųjų darbų specialybę. Sukūrė šeimą su pedagogu Dainiumi Numgaudžiu. Ši šeima, rašo draugija, buvo pavyzdys visiems, kaip galima suderinti darbą, šeimą ir visuomeninį gyvenimą.
Velionė A. Numgaudienė dirbo Vilniaus Gabijos gimnazijoje, buvusio Vilniaus pedagoginio universiteto – universitetinėje mokykloje – dabartinėje Simono Daukanto gimnazijoje mokytoja eksperte. Ji taip pat dirbo Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos institute, Vilniaus dailės akademijoje, Mykolo Riomerio universitete, kur dėstė socialinį dizainą, meno terapiją, dailės dėstymo metodiką.
Kartu su savo mylimu vyru Dainiumi valstybės tarnautoju, pedagogu, diplomatu, penkerius metus kartu dirbo diplomatinį darbą Sankt Peterburge, kur skleidė lietuvybės idėjas per meną.. Ji visur sugebėdavo atrasti save ir įkvėpti darbui kitus. Ariana Numgaudienė – Mokytoja, kelių aukštųjų mokyklų buvusi dėstytoja iš didžiosios raidės, prisimenama savo mokinių, studentų, kolegų, tik gražiu, šiltu žodžiu.
Ji plačia širdimi dalijosi su visais viskuo, ką turėjo geriausio.. Šviesios atminties Ariana Numgaudienė buvo menininkė iš pašaukimo, kaip daugelis liaudyje sakytų, skirta nuo Dievo, iš tiesų turėjusi talentą. Ji buvo surengusi 15 asmeninių personalinių parodų, ne vieną parodą su kolegomis ir mokiniais.
Velionė A. Numgaudienė savo darbuose, koliažuose ieškojusi žmogaus santykio su gamta ir istorija. Jos paskutinė paroda – „Iš močiutės skrynios“ – gyvenimui prikėlė prieš 150 metų ruoštus promočiutės audinius, paversdama šiuolaikiniais rūbais.
Ariana Numgaudienė tik prieš savaitę sulaukė 60-mečio.
„Šiandien amžinybės taku išlydime mūsų Alma Mater – Lietuvos edukologijos universiteto diplomantę, gerbiamą, mylimą kolegę, iškilią pedagogę, menininkę Arianą Numgaudienę (Remeikaitę). Gyvenime taip jau sudėta, kad ateidamas į pasaulį žmogus būna apdovanotas talentais nuo Aukščiausiojo.
Ariana Numgaudienė išsiskyrė iš mūsų kolegų tarpo begaline meile ir pagarba jaunajai kartai, studentams ir pradedantiems dėstytojams. Tai nebuvo eilinė dėstytoja, kurią suvedė gyvenimo aplinkybės su tokiu darbu. Tai buvo Dėstytoja, Mokytoja, Pedagogė iš pašaukimo, gerąja šio žodžio, gerąja tiksliąja šio žodžio prasme.
Aš džiaugiuosi gyvenime sutikęs ne vieną talentingą dėstytoją, docentą, profesorių, bet susitikimai, pokalbiai, pašnekesiai su šviesios atminties Ariana paliko gilų įspūdį, o ypatingai jos lietuvių kalbos, kaip pačios kalbos, turtingumas. Visada žavėjausi darnia velionės šeima, turinčia gilias tradicijas, ir papročius. Aš ir daugelis dėstytojų, iškilių pedagogų linkime mielam kolegai Dainiui Numgaudžiui ir visiems artimiesiems šią skausmingą valandą kuo lengviau pakelti netekties skausmą. Miela Ariana, mūsų visų brangi meno mūza, lengvo Jums amžino skrydžio Aukščiausiojo globoje“, – sakė Lietuvos edukologijos unversiteto paskutinysis rektorius emiritas akademikas Algirdas Gaižutis.