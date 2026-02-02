Po STT kratų atsistatydina „aušriečių“ žemės ūkio viceministras A. Jagminas

Apie tai portalui Lrytas patvirtino Žemės ūkio ministerija (ŽŪM).
„Ministras A.Palionis patenkino viceministro A.Jagmino atsistatydinimo prašymą“, – komentare portalui teigė ŽŪM.
Kaip skelbta, penktadienį pranešta apie tai, kad A.Jagminui pareikšti įtarimai dėl galimo turto iššvaistymo ir piktnaudžiavimo – „Nemuno aušros“ nario namuose atliktos kratos, skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
A.Jagminui įtarimai pareikšti tyrime, susijusiame su Šilutės rajono savivaldybės valdomos VšĮ „Šilutės sportas“ vadovo galimai padarytomis korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis.
Tyrimo duomenimis, A.Jagminas, būdamas vienos įmonės vadovu, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir iššvaistė jo žinioje buvusį svetimą įmonei priklausantį didelės vertės turtą.
Po žinios apie atliekamas kratas ir pareikštus įtarimus, premjerė Inga Ruginienė paragino viceministrą atsistatydinti.
„Premjerė pasitiki teisėsaugos institucijomis, jų darbu ir ragina patį viceministrą priimti sprendimą ir atsistatydinti“, – penktadienį portalui Lrytas komentavo I.A.Dobrovolskas, patikindamas, kad pasitikėjimas A.Jagminu yra prarastas.
ŽŪM Ryšių su visuomene ir bendradarbiavimo skyriaus vedėja Danguolė Starkuvienė Eltai teigė, kad pritariama Vyriausybės vadovės pozicijai.
Žemės ūkio ministras Andrius Palionis savo ruožtu teigė jautęs palengvėjimą, mat STT atliekamas tyrimas nėra susijęs su A.Jagmino veikla ministerijoje. Politikas taip pat tvirtino besitikintis, kad viceministras pats priims sprendimą trauktis iš posto.
A.Jagmino bendražygis, „Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius akcentavo – jeigu pasitvirtins STT įtarimai, viliamasi, kad A.Jagminas sustabdys savo narystę partijoje ir nusišalins nuo pareigų.
Arūnas Jagminasžemės ūkio viceministrasSpecialiųjų tyrimų tarnyba (STT)
Rodyti daugiau žymių