Policija: ikiteisminių tyrimų dėl J. Epsteino byloje minimos informacijos apie Lietuvą nepradėta

„Pradėtų ikiteisminių tyrimų nėra. Jei būtų gautas pareiškimas, tuomet būtų sprendžiama (pradėti ar nepradėti tyrimą – ELTA)“, – Eltai pirmadienį sakė Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis.
JAV Teisingumo departamentas penktadienį paviešino daugiau kaip tris milijonus puslapių J. Epsteino bylų dokumentų kartu su nuotraukomis ir vaizdo įrašais.
Ankstesni dokumentų viešinimai atskleidė J. Epsteino ryšius su žymiais verslo vadovais, įžymybėmis, mokslininkais ir politikais, įskaitant JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir buvusį prezidentą Billą Clintoną.
Lietuvos vardas penktadienį paviešintuose dokumentuose minimas daugiau nei 1,2 tūkst. kartų, Vilniaus – daugiau nei 1 tūkst. kartų.
J. Epsteino bylų dokumentuose matyti 2017 m. sausio 20 d. prašymas pervesti 75 tūkst. eurų į Lietuvoje registruotą SEB banko sąskaitą. Gavėjas – įmonė UAB „Fors Projektai“.
Pasak portalo Lrt.lt, dokumentuose paskelbti pavedimų duomenys rodo, kad 2018 m. „NPO Baleto Teatras“ gavo 18 493 dolerių, o „VSJ Baleto Teatras“ – dar 10 tūkst. dolerių pavedimą. Pinigus pervedė J. Epsteino vadovaujamas fondas „Gratitude America MMD“. VšĮ „Baleto teatrui“ vadovauja lietuvis renginių organizatorius ir prodiuseris Valdas Petreikis, įstaiga registruota Vilniuje, adresu M. Daukšos g. 3–4.
Paviešintuose bylos dokumentuose, kaip skelbė portalas „Delfi“, minima ir V. Petreikio žmona Simona Petreikė, kuriai esą galėjo būti suteikta parama mokslams. Dokumentuose nurodoma, kad S. Petreikė po J. Epsteino mirties paskelbta ir 3 mln. JAV dolerių palikimo gavėja.
Pats V. Petreikis LRT nurodė, kad su J. Epsteinu buvo pažįstami, jų bendravimas esą buvo socialinio ir profesinio pobūdžio. Renginių organizatorius tvirtino nežinojęs apie J. Epsteino nusikalstamą veiklą. V. Petreikis neneigė, jog jo žmona tapo J. Epsteino palikimo gavėja, tačiau pridūrė, kad sužinojus apie J. Epsteino įvykdytus nusikaltimus, palikimo priėmimas negali būti svarstomas.
J. Epsteinas 2008 m. buvo nuteistas už nepilnamečių merginų seksualinę prievartą, bet kalėjime praleido tik 13 mėnesių. 2019 m. jis vėl buvo sulaikytas ir apkaltintas prekyba žmonėmis. Tais pačiais metais vyras kalėjimo kameroje nusižudė.
Jeffrey EpsteinasRamūnas MatonisJungtinės Amerikos Valstijos (JAV)
