R. Puchovičius: buvęs viceministras A. Jagminas nusprendė stabdyti narystę „Nemuno aušros“ partijoje

„Buvo kalbėta, kad kol jis neišsiaiškins savo klausimų su teisėsauga, jis apsisprendė, kad palieka viceministro postą, ir apsisprendė sustabdyti narystę (partijoje – ELTA). Bet čia buvo jau pono Jagmino sprendimas. Mes jį gerbiame“, – Eltai komentavo R. Puchovičius.
„Tikrai buvo išsakytas toks noras, kad jis tą padarys, bet tikrai nėjau prie sistemos ir netikrinau. Tai jeigu jis to nepadarė, tai greičiausiai bus padaryta. Tačiau, jeigu žmogus pasakė, aš, kiek pažįstu, Jagminas yra atsakingas žmogus ir jis tikrai tą dalyką padarys, jei jis pasakė, kad tas dalykas bus padarytas“, – sakė jis.
Anot jo, kol kas apie kandidatą į atsilaisvinusį žemės ūkio viceministro postą nebuvo kalbama.
„Mes penktadienį ryte sužinojome apie situaciją, tada savaitgalį rinkome informaciją, kokia yra iš tikrųjų situacija. (…) Dar nespėjo žmogus išeiti ir jau galvoti, kas kitas bus, tai turbūt būtų dar per anksti“, – teigė „Nemuno aušros“ vicepirmininkas.
„Bet kokiu atveju, stengsimės, kad kuo greičiau ta vieta nebūtų tuščia, kad ateitų viceministras naujas ir pradėtų darbuotis, kad darbai nestovėtų“, – tęsė jis.
Pirmadienį Žemės ūkio ministerija informavo, kad „aušriečių“ viceministras Arūnas Jagminas pateikė atsistatydinimo pareiškimą ir buvo atleistas iš pareigų.
Kaip skelbė ELTA, STT atlieka procesinius veiksmus, susijusius su Šilutės rajono savivaldybės valdomos viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ vadovo galimai padarytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų.
„Nemuno aušros“ deleguotas žemės ūkio viceministras A. Jagminas įtariamas dėl galimo turto iššvaistymo ir piktnaudžiavimo, viceministro namuose atliktos kratos.
Tyrimo duomenimis, A. Jagminas, būdamas vienos įmonės vadovu, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir iššvaistė jo žinioje buvusį svetimą įmonei priklausantį didelės vertės turtą.
