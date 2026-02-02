R. Žemaitaičio susitikime Širvintose – bėdos prorusiškam aktyvistui L. Ragelskiui: įkliuvo policijai

L. Ragelskis praėjusį pirmadienį, sausio 26 dieną, buvo atvykęs į Širvintose R. Žemaitaičio organizuotą susitikimą su rinkėjais. Prorusiškas aktyvistas yra kilęs iš Širvintų, tačiau ten palaikymo nesulaukė – susirinkusieji šnabždėjosi ir gėdijo tiesioginę transliaciją darantį L. Ragelskį.
„Sarmata“, – sakė garbaus amžiaus vyras, žiūrėdamas į salėje esantį ir jį filmuojantį L. Ragelskį.
Netrukus susirinkusieji vyrą atpažino pagal žiniasklaidos pranešimus.
„Aš atsiprašau, jūsų policija neieško?“, – žiūrėdamas į salėje esantį L. Ragelskį viešai paklausė jaunas vyras.
Vaizdo įraše matyti, kad netrukus pasirodo policija, du pareigūnai pareikalavo, kad L. Ragelskis eitų kartu su jais į policijos tarnybinį automobilį asmenybės nustatymui.
„Tamsta, reikia palaukti, jums bus įteiktas dokumentas“, – prie policijos automobilio stovėjusiam L. Ragelskiui pranešė policija.
Vėliau policija patikslino, kad vyrui bus įteikti procesiniai dokumentai.
L. Ragelskis kurį laiką nesirodė Vilniaus miesto apylinkės teisme, kur nagrinėjama jo baudžiamoji byla dėl viešos pagarbos vietos išniekinimo, todėl teismas pavedė policijai atvesdinti kaltinamąjį. Sausio pabaigoje į jo butą Vilniuje nuvykę policijos pareigūnai kaltinamojo nerado. L. Ragelskio advokatė sakė, kad klientas anksčiu nebuvo gavęs šaukimo, todėl neatvykdavo į teismo posėdžius.
Teismas baigė nagrinėti bylą
Įsikišus policijai, L. Ragelskis pirmadienį atvyko į Vilniaus miesto apylinkės teismą, jo byla pagaliau buvo baigta nagrinėti.
Posėdžio pradžioje pasirodė ir policijos pareigūnas, jis pateikė dokumentus teismui.
Apie ketverius metus trunkantis bylos nagrinėjamas visiškai eina į pabaigą – teismui liko išklausyti tik L. Ragelskio paskutinįjį žodį, po to bus rašomas nuosprendis.
Pirmadienį apie valandą teismas dar klausėsi L. Ragelskio pareiškimų dėl esą dingusių bylos dokumentų.
„Pareiškimas apie dokumentų klastojimą“, – savo kalbos pradžioje paskelbė kaltinamasis.
Teisėjas Miroslavas Gvozdovičius dėl tariamai dingusių dokumentų kaltinamajam siūlė kreiptis į policiją ar prokuratūrą. Skaitydamas savo pareiškimą, kaltinamasis nurodė teismo pavadinimą, pastato adresą.
„Akivaizdus proceso vilkinimas“ – į kaltinamojo elgesį reagavo prokuroras Mantas Januškevičius.
Paskui L. Ragelskis bandė reikšti nušalinimą teismo sekretorei, o tam nepavykus, bandė nušalinti prokurorą ir teisėją.
„Teismas netenkina, jau buvo ne vieną kartą pasisakyta“, – sakė teisėjas M. Gvozdovičius.
Pasibaigus pareiškimams, L. Ragelskis tarė savo paskutinį žodį.
„Aš nieko nekviečiau diskriminuoti, riboti žmonių teises tiesiogiai ar netiesiogiai. Mano pasisakymai buvo emocingi, poleminiai, skirti sukelti diskusiją, jie nebuvo skirti sukelti priešišką elgesį, nebuvo siekiama žeminti žmonių grupes dėl tautybės, religinių pažiūrų. Pasisakymai nėra savaime nusikalstami, baudžiamoji teisė neturi būti instrumentu sprendžiant politines interpretacijas, nes tai keltų pavojų demokratijai“, – kalbėjo jis.
Kaltinamasis pripažino, kad daliai žmonių jo pareiškimai galėjo būti nepriimtini.
L. Ragelskis kalbėjo, kad teismo bausmė paveiktų jo šeimą, pajamas, taip pat turėtų įtakos vaikų auginimui.
Prokuratūra siūlo daug įvairių bausmių
Prokuratūros duomenimis, 2020 m. spalį L. Ragelskis prie Baltarusijos ambasados pastato Mindaugo gatvėje, Vilniuje, filmavo save, tyčiojosi iš protestuojančių žmonių, kalbėjo apie getus, litvakus, vartojo žodžius „lavonų ėdikai“, „apipjaustyti košeriniai litvakai“ ir t. t.
Kitame „Youtube“ kanale paskelbtame vaizdo įraše, anot teisėsaugos, L. Ragelskis įžeidinėjo protestuojančiuosius prieš autoritarinį Baltarusijos prezidentą Aliaksandrą Lukašenką, tyčiojosi iš jų.
Taip pat, prokuratūros duomenimis, viename iš vaizdo įrašų L. Ragelskis fiksavo, kaip esą išniekino viešąją pagarbos vietą – į šiukšlių maišą sukrovė prie Baltarusijos ambasados pastatytus nuo Minsko režimo žuvusių aktyvistų portretus, pastatytas žvakes, gėles.
Duodamas parodymus kaltinamasis sakė, kad į šiukšlių maišą surinkdamas prie Baltarusijos ambasados sudėtas gėles, žvakes ir žuvusių aktyvistų portretus, norėjo pašalinti ant kelio, jo manymu, sudėtas šiukšles ir taip parodyti baltarusiams, kad Lietuvoje reikia laikytis Lietuvos įstatymų.
Prokuratūra mano, kad L. Ragelskis dėl savo veiksmų turi būti pripažintas ir nuteistas.
Prokuroras M. Januškevičius siūlo uždrausti prorusiškam aktyvistui naudotis įvairiais socialiniais tinklais „Yotube“, „Facebook“, „Instagram“ ir kt., taip pat skirti 1 metų ir 9 mėnesių laisvės apribojimo bausmę ir ribojimą jungtis, kelti įrašus į aukščiau nurodytas platformas. Draudimą prokuroras prašo taikyti per laisvės apribojimo bausmės laikotarpį.
Prokuroras taip pat mano, kad L. Ragelskis turi dėvėti apykoję, o nuo 23 iki 6 val. turi būti namuose, dalyvauti elgesio pataisos programose bei nemokamai išdirbti 100 valandų globos įstaigose, kurios rūpinasi senyvo amžiaus žmonėmis.
Kaltintojas taip pat prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo skirti L. Ragelskiui 12,5 tūkst. eurų baudą.
Prokuroras taip pat prašo teismo taikyti draudimą L. Ragelskiui lankytis renginiuose susibūrimuose prieš A. Lukašenkos režimą, būti artimoje aplinkoje.
Nuosprendis bus skelbiamas kovo 4 dieną.
Laurynas RagelskisRemigijus ŽemaitaitisNemuno aušra
Rodyti daugiau žymių