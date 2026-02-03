Bendruomenė reikalauja stabdyti Rūdninkų ir Kapčiamiesčio poligonų plėtrą lydinčius procesus

„Asociacija „Kapčiamiesčio bendruomenės giria“ teikia (…) informaciją apie šią savaitę Briuselio ir Lietuvos institucijoms įteiktą oficialų reikalavimą dėl Rūdninkų ir Kapčiamiesčio poligonų plėtrą lydinčių procesų stabdymo“, – rašoma pranešime.
„Lietuvos valdžios institucijoms, Europos Komisijai bei kaimyninės Lenkijos institucijoms įteiktas oficialus reikalavimas: Kapčiamiesčio bendruomenė reikalauja stabdyti Rūdninkų poligono infrastruktūros plėtrą bei atlikti nepriklausomą auditą dėl sisteminių ES gamtosaugos teisės pažeidimų. Reikalaujame moratoriumo iki nepriklausomo ES audito išvadų, siekiant išvengti nepataisomos žalos „Natura 2000“ ekosistemai ir valstybės biudžetui dėl gresiančių milijoninių sankcijų“, – akcentuoja asociacija.
Bendruomenės atstovai tikina suprantantys būtinybę stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus, tačiau pažymi – tai neturėtų būti daroma unikalios gamtos naikinimo sąskaita.
„Bendruomenė reikalauja skubiai stabdyti bet kokius fizinius darbus iki nepriklausomo ES audito išvadų, siekiant išvengti nepataisomos žalos Natura 2000 ekosistemai ir valstybės biudžetui gresiančių milijoninių sankcijų. Lietuva rizikuoja ne tik baudomis, bet ir visišku ES gamtosauginių fondų praradimu“, – teigiama pranešime.
„Mes nekvestionuojame būtinybės stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus, tačiau kategoriškai nepritariame teisiniam nihilizmui. Saugumas negali būti statomas ant melo Briuseliui, galimo registrų klastojimo ir unikalios gamtos naikinimo. Tikra nacionalinio saugumo stiprybė slypi teisinės valstybės principuose ir skaidrume – tik teisiškai nepažeidžiami projektai stiprina valstybę, o ne paverčia ją ES sankcijų taikiniu“, – akcentuoja asociacija „Kapčiamiesčio bendruomenės giria“.
ELTA primena, kad pernai gruodį Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligoną Lazdijų savivaldybėje. Be to, nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę.
Vis tik dėl tokio valdžios sprendimo kilo vietos bendruomenės pasipiktinimas, vyko protesto akcija.
Brigados dydžio poligoną norima įsteigti siekiant atliepti kariuomenės modernizaciją, augantį šauktinių skaičių, vystomą nacionalinę diviziją ir didėjančias sąjungininkų pajėgas.
Lazdijų rajonaspoligonasLietuvos kariuomenė
Rodyti daugiau žymių