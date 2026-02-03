ELTA glaustai: Lietuvos teisėsaugos tyrimas dėl J. Epsteino bylos ir operacija prieš kontrabandą Šalčininkuose

Antradienį Lietuvos teisėsauga paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl informacijos Jungtinių Valstijų seksualiniu nusikaltėliu pripažinto Jeffrey Epsteino byloje, kur paviešintos ir lietuvių pavardės, tarp jų – ir buvusio „Midsummer Vilnius“ festivalio vadovo Valdo Petreikio, dėl to bendradarbiavimą su festivaliu pranešė nutraukiantys Valdovų rūmai.
Šią dieną Šalčininkų rajone pareigūnai taip pat paskelbė surengę plataus masto operaciją prieš kontrabandininkus, tuo metu tarp svarbiausių antradienio ekonominių įvykių – Vyriausybės planai didinti gynybos obligacijų patrauklumą.
LIETUVOS POLITIKOS AKTUALIJOS
Lietuvos teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl JAV seksualinio nusikaltėlio Jeffrey Epsteino byloje minimos informacijos. Kaip pranešė prokuratūra, atlikus paviešintos medžiagos, kurioje minima ir Lietuva, lietuvių pavardės, vertinimą, imtasi tyrimo dėl prekybos žmonėmis. JAV Teisingumo departamentui paskelbus daugiau minėtos bylos dokumentų, šią istoriją pakomentavo ir prezidentas Gitanas Nausėda. Jis teigė besitikintis, kad šalies teisėsaugos institucijos principingai įvertins J. Epsteino byloje minimą informaciją. Anot šalies vadovo, remiantis paviešintais dokumentais, galima kelti klausimus dėl mokesčių slėpimo, neteisėtų pajamų gavimo ar prekybos žmonėmis.
Seimo opozicijos atstovai pradėjo rinkti parašus parlamento vadovo Juozo Oleko nepasitikėjimo procedūrai. Parengtame rašte teigiama, jog parlamento vadovas stokoja atsakomybės, rinkdamas kandidatus į aukštas ir atsakingas pareigas, vengia dialogo su skirtingų frakcijų atstovais bei nesileidžia į kompromisų paieškas su skirtingomis visuomenės grupėmis. Atsižvelgiant į šias priežastis, Seimo opozicijos atstovai siūlo parlamentui J. Oleką atleisti iš pareigų. Vykstant šiam procesui, Seimo pirmininko pareigas laikinai siūloma perduoti vicepirmininkui Raimondui Šukiui.
Valdovų rūmai nutraukia bendradarbiavimą su „Midsummer Vilnius“. Paaiškėjus, kad buvęs festivalio organizatorius Valdas Petreikis minimas JAV Teisingumo departamento paviešintuose seksualinio nusikaltėlio Jeffrey Epsteino dokumentuose, erdvę festivalio renginiams nuomavę Valdovų rūmai paskelbė nutraukiantys bendradarbiavimą su festivaliu. Jo atstovai teigė ieškantys kitų sprendimų, kaip Vilniui kompensuoti potencialią kultūrinių renginių netektį, bet pabrėžė, kad muziejui labai svarbi nepriekaištinga naujų renginių organizatorių reputacija. Pats V. Petreikis po kilusio skandalo viešojoje erdvėje anksčiau pranešė nutraukiantis koncertų ir kultūrinių renginių organizatoriaus veiklą. Pagrindinė festivalio mecenatė „Eika Group“ taip pat paskelbė svarstanti, ar šiemet rems „Midsummer Vilnius“ renginius.
Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad diplomatinių santykių atkūrimo su Kinija turi norėti abi pusės. Daliai valstybių normalizuojant santykius su Kinija, prezidentas G. Nausėda pripažįsta, jog tai, kad Lietuva dabar neturi diplomatinių santykių su šia valstybe, nėra džiuginantis faktas. Vis dėlto, jis akcentuoja, kad, siekiant atkurti ryšius, pastangų turi imtis abi pusės. Be to, prezidento teigimu, itin svarbu įvertinti ir dėl to kylančias galimas grėsmes, esą Kinijos valdžia, panašiai kaip Baltarusija, aktyviai dalyvauja įgalinant Rusijos veiksmus kare Ukrainoje. Šalies vadovo manymu, Europa taip pat turėtų nuspręsti, kaip vertinti šią valstybę.
Šalčininkų rajone ir kitose vietose policija surengė plataus masto operaciją prieš kontrabandininkus. Šią informaciją patvirtino Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis. Tai jau antra policijos operacija per kelis mėnesius Šalčininkų rajone. Pernai gruodį pareigūnai sulaikė 21 asmenį, įtariamą nusikalstamo susivienijimo vykdyta kontrabanda tam pritaikytais balionais bei padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Buvo sulaikyti įtariamo nusikalstamo susivienijimo lyderiai ir kiti nariai. Tada per 80 kratų buvo rasta cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis, SIM kortelių, sekimo, ryšio įrangos blokatorių, šaunamųjų ginklų. Taip pat buvo paimtas ir areštuotas turtas, įskaitant prabangius automobilius ir kitą vertingą turtą, kurio bendra vertė dabar turimais duomenimis siekia apie 720 tūkst. eurų.
LIETUVOS VERSLO AKTUALIJOS
Finansų ministerija keičia valstybės platinamų gynybos obligacijų tvarką, kad ji būtų patrauklesnė investuotojams. Nuo šiol šių vertybinių popierių gyventojai galės įsigyti bet kada, prisijungę prie savo elektroninės bankininkystės, Seimui pavasarį taip pat ketinama teikti įstatymo projektą, kuriuo investuotojams būtų siūlomos didesnės nei 2 proc. palūkanos. Finansų viceministras Darius Sadeckas sako, kad gynybos obligacijos galėtų būti patraukti alternatyva iš antros pakopos pensijų fondų pasitraukiantiems gyventojams.
Prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog Europos Sąjungos (ES) sankcijos baltarusiškoms trąšoms išliks tol, kol Minsko režimas nekeis dabar vykdomos politikos. Anot šalies vadovo, kontrabandiniai balionai nėra vienintelė šios valstybės keliama problema – Minsko režimas toliau suima politinius kalinius ir prisideda prie Rusijos agresijos Ukrainoje. G. Nausėdos teigimu, vieši samprotavimai apie hipotetines derybas su Baltarusija yra neatsakingi, o diskusijos apie sankcijų Minsko režimui panaikinimą nevyksta ir, atsižvelgiant į balionų antplūdį kaimyninėse valstybėse, nėra pagrindo manyti, kad režimo lyderis Aliaksandras Lukašenka norėtų normalizuoti santykius su Vakarais.
UŽSIENIO AKTUALIJOS
Rusija surengė didžiausią šiais metais dronų ir raketų ataką Ukrainoje. Į Kyjivo miestą ir sritį, taip pat Sumų, Charkivo, Dnipropetrovsko, Odesos ir Vinycios sritis paleista daugiau kaip 70 raketų ir 450 kovinių bepiločių orlaivių. Apgadinti gyvenamieji pastatai ir energetikos infrastruktūra. Sostinėje, kur temperatūra antradienį siekė beveik -20 laipsnių, po šių smūgių daugiau nei 1,1 tūkst. daugiaaukščių liko be šildymo. Ukrainos energetikos ministras Denysas Šmyhalis dėl didelio masto atakų prieš šalies energetikos infrastruktūrą apkaltino Maskvą bandymu vykdyti „žiemos genocidą“.
Prancūzijos teisėsauga atliko kratą platformos „X“ biure Paryžiuje, o jos savininką Eloną Muską iškvietė savanoriškai atvykti liudyti tyrime balandį. Šalies prokuratūros akiratyje platforma atsidūrė dėl įtarimų, kad jos algoritmai buvo pakeisti, siekiant teikti pirmenybę turiniui su kraštutinių dešiniųjų pažiūrų ideologija. 2025 m. sausį pradėtas tyrimas buvo išplėstas liepą po pranešimų apie platformoje platinamus seksualinio pobūdžio suklastotus vaizdus ir turinį, kuriame neigiamas Holokaustas. Tyrimo išplėtimą „X“ atstovai anksčiau vadino politiškai motyvuotu ir neigė manipuliavę platformos algoritmu.
JAV prezidentas teigė gavęs Indijos ministro pirmininko pažadą nebepirkti rusiškos naftos ir sudaręs prekybos susitarimą, pagal kurį Indijai bus sumažinami muitai. Donaldas Trumpas po pokalbio telefonu su Narendra Modi tikino, kad šis susitarimas padės užbaigti karą Ukrainoje, nes Indija dabar pirks daugiau naftos iš JAV ir Venesuelos. Komentuodamas pokalbį N. Modi dėkojo D. Trumpui už muitų sumažinimą, o apie naftos pirkimo iš Rusijos stabdymą neužsiminė. Kremlius, savo ruožtu, pareiškė, kad po žinios apie šį prekybos susitarimą negavo jokių ženklų iš Indijos apie ketinimus nebepirkti rusiškos naftos.