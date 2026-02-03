G. Nausėda apie baltarusiškų trąšų tranzito atnaujinimą: kol išliks priežastys – išliks sankcijos

„Aš jau anksčiau ne kartą esu sakęs, kad tai (kontrabandiniai balionai – ELTA) toli gražu ne vienintelė Baltarusijos režimo nuodėmė. (...) Bene svarbiausia yra tai, kad Baltarusija ir toliau suėminėja politinius kalinius. (...) Dar vienas labai svarbus aspektas yra tas, kad Baltarusija yra tiesiog placdarmas Rusijos operacijos prieš Ukrainą“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė G. Nausėda.
„Todėl šiandien aš tikrai negaliu pasakyti, kad kažkas gali atsitikti tokio stebuklingo, kad Baltarusijos režimas staiga taps nebenuodėmingas. Jis ir toliau savo esme yra visiškai artimas Rusijos sąjungininkas. Kol tai išliks, kol išliks šitos fundamentalios priežastys – aš pažymėsiu – Europos Sąjungos, ne Lietuvos, bet Europos Sąjungos sankcijos išliks ir aš būsiu tarp tų, kurie tvirčiausiai reikalaus šių sankcijų pratęsimo“, – tęsė jis.
Prezidentas pažymi, jog hipotetiniu lygiu samprotauti apie derybas su Baltarusija yra neatsakinga. Jis pabrėžia, kad diskusijos apie sankcijų Minsko režimui panaikinimą nevyksta ir nėra pagrindo manyti, kad režimo lyderis Aliaksandras Lukašenka norėtų normalizuoti santykius su Vakarais.
„Jokios diskusijos už uždarų durų nevyksta. Jungtinės Amerikos Valstijos niekada jokiu pretekstu neprašė mūsų švelninti sankcijų, dar ir dėl tos priežasties, kurią minėjau anksčiau, kad tai yra ne Lietuvos sankcijos, tai yra Europos Sąjungos sankcijos, kurių priėmimui Lietuva turėjo ženklios įtakos, šito aš neneigsiu“, – sakė G. Nausėda.
„Problemos dėl komentuojančių asmenų atsiranda tada, kai jie pradeda komentuoti hipotetinius variantus. (...) Šiandien samprotauti, kas būtų, jeigu būtų, yra tiesiog nelabai atsakinga. (...) Be to, atkreipsiu dėmesį, kad štai jau ir Lenkija patiria tų pačių meteorologinių balionų atakas. Reiškia, reiškinys tik plinta ir daryti iš to išvadą, kad Lukašenka nori kažkaip normalizuoti santykius su Vakarų bendruomene, tam tiesiog nėra pagrindo“, – tęsė jis.
Praėjusių metų gruodžio viduryje Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) specialusis pasiuntinys Baltarusijoje Johnas Coale‘as pranešė, kad Jungtinės Valstijos naikina sankcijas Baltarusijos kalio eksportui. Jis taip pat pažymėjo, kad diskusijos dėl sankcijų bus tęsiamos ir toliau.
Prezidentas G. Nausėda praėjusią savaitę teigė, kad šiuo klausimu šalies pozicija tvirta – kol Baltarusija toliau tęs hibridinę ataką prieš Lietuvą, apie jokį trąšų tranzito atnaujinimą negali būti kalbos.
JAV sankcijos baltarusiškoms trąšoms įsigaliojo 2021 m. – praėjus metams po Baltarusijos prezidento rinkimų, kuriuos neteisėtai laimėjo A. Lukašenka.
Tuomet visi JAV fiziniai ir juridiniai asmenys privalėjo užbaigti sandorius su Baltarusijos kalio trąšų gamintoja „Belaruskalij“. 2022 m. sankcijas baltarusiškoms trąšoms pritaikė ir Europos Sąjunga (ES).
Praėjusią savaitę Lietuvos ir Baltarusijos atstovų susitikimą viceministrų lygmeniu ketvirtadienį „Žinių radijui“ hipotetiškai užsiminė Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Kiek vėliau jis tikslino savo žodžius teigdamas, kad joks susitikimas neplanuojamas, o jeigu toks dalykas ir būtų organizuojamas, tam reikia turėti aiškią darbotvarkę, kurioje atsispindėtų Lietuvos interesai.
Gitanas NausėdaPrezidentūraRusijos agresija
