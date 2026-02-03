G. Nausėda apie paskutinį kontrabandinių balionų incidentą: JAV pareigūnai sureagavo griežtai

„Mano žiniomis, diplomatiniais kanalais gavome informacijos, kad iš tikrųjų JAV pareigūnai sureagavo į šitą naujausią incidentą, sureagavo tikrai griežta retorika ir griežtais žodžiais. Pažiūrėsime, kokios iš to bus padarytos išvados“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė G. Nausėda.
Tuo metu komentuodamas JAV diplomatų indėlį diskusijose su Baltarusija dėl vadinamosios balionų krizės, šalies vadovas pabrėžė, kad ne visais atvejais pats Minsko režimas suvaldo padėtį.
„JAV diplomatai padeda mums visame šitame reikale, tačiau galimas dalykas, kad Baltarusijos režimas visais atvejais nesuvaldo padėties. Tiesą sakant, pripažįstant patį esminį faktą, kad balionų reiškinio, jeigu Baltarusijos režimas visiškai netoleruotų, veikiausiai nebūtų, vis dėlto vienas ar kitas atvejis gali pasitaikyti jiems nežinant. Šitą prielaidą pripažįstu“, – sakė jis.
Pasak prezidento, šiuo metu Europos Sąjungos (ES) lygmeniu rengiamos sankcijos gali būti taikomos asmenims, kurie yra tiesiogiai susiję su kontrabandinių balionų skraidinimu.
„Ne patys skraidina tuos balionus, tačiau yra atsakingi už situaciją oro erdvėje. Ir jie yra atsakingi už tai, kas vyksta Lietuvos civilinės aviacijos padangėje. Tikrai žmonės patiria ne tik nepatogumus, bet dar svarbiau – patiria didžiulę grėsmę. Tai turi vieną dieną baigtis. Manau, Baltarusijos režimas anksčiau ar vėliau bus priverstas suprasti tai“, – akcentavo G. Nausėda.
Kaip skelbta, Ignalinos rajone šeštadienio paryčiais rasti oro balionais iš Baltarusijos atgabenti cigarečių kroviniai. Šįkart kontrabandininkai bandė sustiprinti krovinių gabenimą prie jų pritvirtindami daugiau balionų.
Tuo metu praėjusios savaitės antradienį buvo gautas pranešimas, kad Vilniuje, Kareivių gatvėje, šalia upės nusileido meteorologinis balionas su galimai kontrabandinėmis cigaretėmis.
ELTA primena, kad Vilniaus oro uosto veikla dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamo pavojaus ne kartą buvo stabdoma ir pernai spalį, lapkritį bei gruodį, ir praeitos savaitės pradžioje.
Praėjusių metų spalį suintensyvėjus kontrabandinių iš Baltarusijos leidžiamų balionų srautams Vyriausybė visoje šalyje paskelbė ekstremaliąją situaciją. Taip pat buvo uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai. Vis tik siekiant spręsti situaciją dėl Baltarusijoje įstrigusių vežėjų siena su Baltarusija buvo atidaryta anksčiau.
Pasienyje tebėra įstrigę Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse registruoti vilkikai, kurių neišleidžia Baltarusijos prezidento A. Lukašenkos režimas.
