K. Budrys išvyko į Vašingtoną: dalyvaus tarptautiniame ministrų susitikime kritinių mineralų tema

„Susitikimuose Vašingtone ketinama aptarti kertinius transatlantinio bendradarbiavimo klausimus, JAV ir Lietuvos strateginės partnerystės stiprinimą, regioninio saugumo iššūkius, JAV karių buvimą Lietuvoje bei paramos Ukrainai klausimus“, – rašoma Užsienio reikalų ministerijos (URM) pranešime.
Tuo metu su JAV administracijos atstovais ir Kongreso nariais Lietuvos diplomatijos vadovas ketina aptarti saugumo situaciją Baltijos regione ir NATO rytiniame pasienyje, oro erdvės pažeidimus bei hibridines atakas, vykdomas balionais.
„Ministrų susitikime kritinių mineralų tema pagrindinis dėmesys bus skiriamas tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimui, siekiant užtikrinti saugias, atsparias ir diversifikuotas kritinių mineralų tiekimo grandines“, – teigiama pranešime.
„Susitikime bus aptariamos priemonės, skirtos mažinti strategines priklausomybes nuo autoritarinių režimų, didinti tiekimo grandinių skaidrumą ir atsparumą bei remti pažangių technologijų, energetikos transformacijos ir gynybos pramonės plėtrą“, – pažymi URM.
Aukšto lygio susitikimas, kuriame dalyvaus 55 valstybių oficialios delegacijos, rengiamas JAV valstybės departamento iniciatyva.