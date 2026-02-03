KAM: papildomų Vokietijos karinių pajėgumų atvykimas į Lietuvą planuojamas nuo balandžio

„Papildomų Vokietijos karinių pajėgumų atvykimas į Lietuvą planuojamas nuo 2026 m. balandžio mėn. Kariai ir pajėgumai atvyks palaipsniui, o bendras papildomai atvykstančių karių skaičius sieks iki 400 karių“, – aiškino KAM Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamento Visuomenės informavimo skyriaus atstovai.
Pasak ministerijos, atvykstantys Vokietijos kariai vykdys užduotis, susijusias su Vokietijos brigados štabo ir manevrinių vienetų veiklos užtikrinimu. Numatomi atvykstantys vienetai: karo policijos, remonto ir technikos priežiūros, ryšių ir informacinių sistemų bei kiti bendrosios paramos ir logistinės paramos vienetų kariai. Šių karių vienetų ir karių perkėlimas į Lietuvą planuojamas laikinojoje infrastruktūroje Nemenčinėje ir Rokantiškėse.
„Kartu su atvykstančiais kariais, atsižvelgiant į jiems skirtas užduotis, planuojamas ir papildomos karinės technikos atvykimas. Konkretūs technikos tipai, kiekiai ir dislokavimo detalės nėra viešai skelbtini. Tačiau tai bus bendrosios ir administracinės paskirties technika bei transportas, kurie bus naudojami efektyviai veiklai ir funkcijoms užtikrinti“, – sakė KAM atstovai.
Šiuo metu Lietuvoje jau yra dislokuota apie 500 Vokietijos 45-osios brigados karių. Taip pat Tarptautinės kovinės grupės sudėtyje Rukloje tarnauja daugiau nei 1 tūkst. karių, kurie nuo vasario 4 d. bus priskirti Vokietijos 45-ajai brigadai.
KAM teigimu, pagrindiniai Lietuvos įsipareigojimai su Vokietijos brigados perkėlimu į Lietuvą yra susiję su jai reikalingos mokymo ir karinės infrastruktūros sukūrimu. Šiuo metu yra vykdomi Rūdninkų karinio poligono ir infrastruktūros įrengimo darbai.
Kaip pažymi ministerija, Rūdninkų karinio miestelio statybos vykdomos pagal planą, o pirmasis etapas netgi lenkia grafiką. Antrojo etapo sutartys pasirašytos šių metų sausio 15 dieną.
„Poligono teritorijoje toliau intensyviai vystomi modernių šaudyklų kompleksai su visa aprūpinimo infrastruktūra. Rukloje ir kitose Lietuvos vietose vystomi logistinio aprūpinimo projektai, skirti Vokietijos brigados ir sąjungininkų reikmėms. 2025 m. pabaigoje Rukloje atidaryta Žemutinė terasa Rukloje – sąjungininkų technikos aptarnavimo ir laikymo parkas. Taip pat statomi sandėliai ir kita brigadai reikalinga infrastruktūra. Visa prioritetinė infrastruktūra ir laikini sprendimai brigados atvykimui bus parengti iki 2027 metų pabaigos“, – sakė KAM atstovai.
ELTA primena, kad Berlynas 2023 metų rudenį patvirtino, kad Lietuvoje nuolatiniam buvimui dislokuos kovinės parengties brigadą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.
Planuota, kad iki 2026 metų į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada įgis 2027 metais.