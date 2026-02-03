Lietuvos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl J. Epsteino failuose paviešintos informacijos

Kaip paskelbė Generalinė prokuratūra, atlikus detalesnį pradinių duomenų vertinimą, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl prekybos žmonėmis.
„Šiuo metu vertinama viešai paskelbta informacija, analizuojama teisinė bazė, keičiamasi informacija su partneriais. Pareigūnai ragina asmenis, turinčius vertingos informacijos, ar nuo šių galimų nusikalstamų veikų nukentėjusius asmenis, kreiptis į teisėsaugą“, – nurodoma bendrame prokuratūros ir policijos pranešime spaudai.
Ikiteisminį tyrimą atlieka Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, tyrimą organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Panevėžio apygardos prokuratūra.
Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas pardavė, pirko, kitaip perleido ar įgijo, verbavo, gabeno ar laikė nelaisvėje žmogų, panaudodamas fizinį smurtą ar grasinimus, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 3 iki 10 metų.
ELTA primena, kad JAV Teisingumo departamentas penktadienį paviešino daugiau kaip tris milijonus puslapių J. Epsteino bylų dokumentų kartu su nuotraukomis ir vaizdo įrašais.
Ankstesni dokumentų viešinimai atskleidė J. Epsteino ryšius su žymiais verslo vadovais, įžymybėmis, mokslininkais ir politikais, įskaitant JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir buvusį prezidentą Billą Clintoną.
Lietuvos vardas paviešintuose dokumentuose minimas daugiau nei 1,2 tūkst. kartų, Vilniaus – daugiau nei 1 tūkst. kartų.
J. Epsteino bylų dokumentuose matyti 2017 m. sausio 20 d. prašymas pervesti 75 tūkst. eurų į Lietuvoje registruotą SEB banko sąskaitą. Gavėjas – įmonė UAB „Fors Projektai“.
Pasak portalo Lrt.lt, dokumentuose paskelbti pavedimų duomenys rodo, kad 2018 m. „NPO Baleto Teatras“ gavo 18 493 dolerių, o „VSJ Baleto Teatras“ – dar 10 tūkst. dolerių pavedimą. Pinigus pervedė J. Epsteino vadovaujamas fondas „Gratitude America MMD“. VšĮ „Baleto teatrui“ vadovauja lietuvis renginių organizatorius ir prodiuseris Valdas Petreikis, įstaiga registruota Vilniuje, adresu M. Daukšos g. 3–4.
Paviešintuose bylos dokumentuose, kaip skelbė portalas „Delfi“, minima ir V. Petreikio žmona Simona Petreikė, kuriai esą galėjo būti suteikta parama mokslams. Dokumentuose nurodoma, kad S. Petreikė po J. Epsteino mirties paskelbta ir 3 mln. JAV dolerių palikimo gavėja.
Pats V. Petreikis portalui nurodė, jog su J. Epsteinu buvo pažįstami, jų bendravimas esą buvo socialinio ir profesinio pobūdžio. Renginių organizatorius tvirtino nežinojęs apie J. Epsteino nusikalstamą veiklą. V. Petreikis neneigė, jog jo žmona tapo J. Epsteino palikimo gavėja, tačiau pridūrė, kad sužinojus apie J. Epsteino įvykdytus nusikaltimus, palikimo priėmimas negali būti svarstomas.
Pirmadienį V. Petreikis viešai išplatintame pareiškime pranešė nutraukiantis koncertų ir kultūrinių renginių organizatoriaus veiklą.
J. Epsteinas 2008 m. buvo nuteistas už nepilnamečių merginų seksualinę prievartą, bet kalėjime praleido tik 13 mėnesių. 2019 m. jis vėl buvo sulaikytas ir apkaltintas prekyba žmonėmis. Tais pačiais metais vyras kalėjimo kameroje nusižudė.
Generalinė prokuratūraJeffrey Epsteinasprekyba žmonėmis
Rodyti daugiau žymių