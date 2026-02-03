N. Cesiulis neatmeta galimybės dalyvauti LSDP pirmininko rinkimuose: skyriai siūlo mane kelti

„Visos dedamosios galimos, o kaip bus – reikia tam dar laiko. Pasiūlymų tikrai turiu, skyriai siūlo mane kelti“, – interviu naujienų portalui „Delfi“ teigė Alytaus meras.
Netylant diskusijoms dėl koalicijos ateities su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama partija, N. Cesiulio teigimu, socialdemokratai regionuose „šiurpsta“ nuo šios politinės jėgos lyderio retorikos. Alytaus miesto meras ir toliau laikosi pozicijos, jog socialdemokratams su tokiu koalicijos partneriu – nepakeliui.
„Kiek kalbu ne su partijos vadovybe, bet su paprastais partijos žmonėmis, tai visiems šiurpsta oda dėl to, ką sako koalicijos partneris Žemaitaitis (...). Žmonių stumdymas, diskusijos neradimas – aš manau, kad mums nėra pakeliui, nemanau, kad tai patikimas partneris. Kuo greičiau priimsime sprendimą, tuo greičiau galėsime pradėti normaliai dirbti“, – sakė N. Cesiulis.
Anksčiau LSDP lyderis Mindaugas Sinkevičius buvo užsiminęs, jog dėl koalicijos ateities planuojama ir skyrių apklausa. Vis dėlto kiek vėliau M. Sinkevičius teigė, jog pirmiausia bus kalbamasi su Seimo LSDP frakcija, išklausomos ten vyraujančios nuotaikos.
N. Cesiulio manymu, partijos vadovybė sąmoningai neorganizuoja skyrių apklausos – esą todėl, kad bijo.
„Aš manau, kad yra bijoma išgirsti, ką pasakys skyriai. O aš beveik garantuoju, kad pasakys, jog „Nemuno aušrai“ laikas trauktis. Kai buvo nuspręsta formuoti tokią koaliciją, mums buvo įrodinėta, kad bus labai gerai su Žemaitaičiu, bet ką dabar matome mūsų reitinguose?“, – akcentavo politikas.
„Kažkodėl drebama, bijoma, gal bijoma dėl tam tikrų pozicijų. Bet jei norime išlaikyti partiją ir įvaizdį – reikia sprendimų (...). Sakoma, kad apklausą galima surengti po pirmininko rinkimų. Bet partijos pirmininko rinkimai gegužės mėnesį. Ir mes dabar tą naštą tempsime“, – dėstė jis.
LSDP viduje pastaraisiais mėnesiais netrūksta diskusijų dėl koalicijos su „Nemuno aušra“.
M. Sinkevičius yra pripažinęs, jog įtampos šiuo klausimu neslūgsta, o auga. Be to, pabrėžė jis, sprendimai dėl tolimesnės koalicijos su šia partija bus priimti vadovaujantis suvažiavime pavasarį išrinkto naujojo partijos pirmininko vizija. Kartu socdemų lyderis pabrėžė, kad jo vadovaujama politinė jėga pokyčių koalicijoje nebijo.
ELTA primena, kad nauja valdančioji koalicija sudaryta vasarą, po to, kai pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie tuometį premjerą Gintautą Palucką bei jo verslo ryšius, liepos pabaigoje jis nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų.
Naują socialdemokratės I. Ruginienės vadovaujamą ministrų kabinetą suformavo LSDP, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos
Nerijus CesiulisLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)pirmininkas
Rodyti daugiau žymių