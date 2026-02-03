Paskirti STT Klaipėdos ir Panevėžio valdybų vadovai

Kaip pranešė STT, T. Kalnutis ir D. Glumbauskas oficialiai pareigas pradėjo eiti vasario 1 d., nuo 2025 m. pradžios minėtoms valdyboms pareigūnai vadovavo laikinai.
T. Kalnutis STT dirba nuo 2009 m., o nuo 2018 m. buvo paskirtas tarnybos Klaipėdos valdybos Kriminalinės žvalgybos skyriaus vadovu. Nuo 2025 m. sausio 7 d. jis laikinai ėjo Klaipėdos valdybos viršininko pareigas.
D. Glumbakas STT dirba nuo 2008 m., o nuo 2017 m. buvo paskirtas tarnybos Panevėžio valdybos Kriminalinės žvalgybos skyriaus vadovu. Nuo 2025 m. vasario 10 d. jis laikinai ėjo Panevėžio valdybos viršininko pareigas.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT)KlaipėdaPanevėžys
