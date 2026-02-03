Paviešinus J. Epsteino dokumentus, G. Nausėda tikisi principingo institucijų vertinimo

„Man keistas pareiškimas, kad nėra čia jokių nukentėjusiųjų ir nėra nusikaltimo požymių, nors dar turime tik pradinį informacijos srautą ir jau šiandien yra tikrai labai rimtų abejonių – kaip yra su mokesčių slėpimu, kaip yra su neteisėtu pajamų gavimu ir, galbūt, net prekyba žmonėmis dalykais. Šitoks a priori mėginimas užsidėti tamsius akinius tikrai yra nepriimtinas. Aš tikiuosi, kad institucijos principingai įvertins tai, ką jos gauna“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė G. Nausėda.
„Turime padaryti viską, kad su tais šešėliais, arba tomis abejonėmis, netektų gyventi toliau. Šiandien informacija, kurią mes gauname, sukelia, švelniai tariant, nemažai abejonių. Matome taip pat ir kai kurių verslininkų dalyvavimą rengiant „Midsummer“ projektus Valdovų rūmuose. Turbūt ir Valdovų rūmų vadovams reikia pagalvoti apie tai, kas buvo ir kas turėtų būti ateityje. Klausimų kol kas yra daug, bet tam ir yra institucijos, kad ieškotų atsakymų į šituos klausimus“, – pabrėžė jis.
Kaip skelbta, Lietuvos policija ir prokuratūra pirmadienį teigė neatliekančios ikiteisminių tyrimų dėl JAV seksualinio nusikaltėlio J. Epsteino bylos epizodų, kuriuose minima Lietuva bei lietuvių pavardės.
Tuo metu premjerė Inga Ruginienė teigė besitikinti institucijų vertinimo dėl to, ar reikia pradėti tyrimą, ar ne.
ELTA primena, kad JAV Teisingumo departamentas penktadienį paviešino daugiau kaip tris milijonus puslapių J. Epsteino bylų dokumentų kartu su nuotraukomis ir vaizdo įrašais.
Ankstesni dokumentų viešinimai atskleidė J. Epsteino ryšius su žymiais verslo vadovais, įžymybėmis, mokslininkais ir politikais, įskaitant JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir buvusį prezidentą Billą Clintoną.
Lietuvos vardas paviešintuose dokumentuose minimas daugiau nei 1,2 tūkst. kartų, Vilniaus – daugiau nei 1 tūkst. kartų.
J. Epsteino bylų dokumentuose matyti 2017 m. sausio 20 d. prašymas pervesti 75 tūkst. eurų į Lietuvoje registruotą SEB banko sąskaitą. Gavėjas – įmonė UAB „Fors Projektai“.
Pasak portalo Lrt.lt, dokumentuose paskelbti pavedimų duomenys rodo, kad 2018 m. „NPO Baleto Teatras“ gavo 18 493 dolerių, o „VSJ Baleto Teatras“ – dar 10 tūkst. dolerių pavedimą. Pinigus pervedė J. Epsteino vadovaujamas fondas „Gratitude America MMD“. VšĮ „Baleto teatrui“ vadovauja lietuvis renginių organizatorius ir prodiuseris Valdas Petreikis, įstaiga registruota Vilniuje, adresu M. Daukšos g. 3–4.
Paviešintuose bylos dokumentuose, kaip skelbė portalas „Delfi“, minima ir V. Petreikio žmona Simona Petreikė, kuriai esą galėjo būti suteikta parama mokslams. Dokumentuose nurodoma, kad S. Petreikė po J. Epsteino mirties paskelbta ir 3 mln. JAV dolerių palikimo gavėja.
Pats V. Petreikis portalui nurodė, jog su J. Epsteinu buvo pažįstami, jų bendravimas esą buvo socialinio ir profesinio pobūdžio. Renginių organizatorius tvirtino nežinojęs apie J. Epsteino nusikalstamą veiklą. V. Petreikis neneigė, jog jo žmona tapo J. Epsteino palikimo gavėja, tačiau pridūrė, kad sužinojus apie J. Epsteino įvykdytus nusikaltimus, palikimo priėmimas negali būti svarstomas.
Pirmadienį V. Petreikis viešai išplatintame pareiškime pranešė nutraukiantis koncertų ir kultūrinių renginių organizatoriaus veiklą.
J. Epsteinas 2008 m. buvo nuteistas už nepilnamečių merginų seksualinę prievartą, bet kalėjime praleido tik 13 mėnesių. 2019 m. jis vėl buvo sulaikytas ir apkaltintas prekyba žmonėmis. Tais pačiais metais vyras kalėjimo kameroje nusižudė.
