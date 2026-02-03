Seime pradėti rinkti parašai J. Oleko interpeliacijai

„Mes, žemiau pasirašiusieji Seimo nariai, pabrėždami konstitucinius atsakingo valdymo ir teisinės valstybės principus, pažymėdami, kad Seimo pirmininkas turi besąlygiškai veikti vadovaudamasis Konstitucija, Tautos ir Valstybės interesais, pripažindami, kad visų, ne tik pozicijai, bet ir opozicijai priklausančių Seimo narių pasitikėjimas Seimo Pirmininku yra būtinas darniam ir veiksmingam Seimo darbui užtikrinti (…), siūlome Seimui atleisti Seimo pirmininką Juozą Oleką iš pareigų“, – teigiama opozicijos atstovų parengtame rašte.
Akcentuojama, jog tam yra ne viena priežastis.
„Konstitucinis Teismas pripažino, kad Seimo pirmininko į Konstitucinio Teismo teisėjus teikta J. Sabatausko kandidatūra neatitinka Konstitucinio Teismo teisėjui keliamų reikalavimų, kuri, mūsų vertinimu, buvo parinkta tik politiniu bendrapartiniu pagrindu ir nepaisant teisės ekspertų įspėjimų dėl galimos neatitikties keliamiems reikalavimams“, – teigiama rašte.
„Seimo pirmininkas ir anksčiau stokojo atsakomybės parinkdamas kandidatus į aukštas ir atsakingas pareigas, pavyzdžiui Rasmina Čepkauskienė buvo teikta į Seimo kontrolieres neišsiaiškinus, ar jos kandidatūra atitinka teisės aktų reikalavimus, socialdemokratės Nerijos Stasiulienės kandidatūra teikta į Seimo kontrolieres neįvertinus šios kandidatės kvalifikacijos ir pasirengimo pareigoms, dėl ko slaptu balsavimu Seimo narių balsų dauguma ši kandidatūra buvo atmesta (…). Seimo pirmininkas nedemonstruoja siekio ieškoti konsensuso tarp frakcijų: neaptarė aukščiau nurodytų jo siūlytų kandidatų su visų Seimo frakcijų atstovais, su Seimo frakcijomis neaptariami ir kiti svarbūs valstybei klausimai, kuriems spręsti reikalingas platesnis sutarimas“, – akcentuoja opozicijos atstovai.
Jų teigimu, parlamento vadovas vengia dialogo su skirtingų frakcijų atstovais, neieško skirtingoms visuomenėms grupėms palankių kompromisų.
„Seimo pirmininkas vengia dialogo ir kompromiso paieškų su skirtingomis visuomenės grupėmis: šališkai vadovavo darbo grupei, suburtai tobulinti LRT įstatymui, nesiekė dialogo su visomis žurnalistų organizacijomis, nors jam šis dialogo kelias ir buvo siūlomas“, – dėstoma parengtame rašte.
Kad būtų galima inicijuoti interpeliaciją, būtina surinkti 29 Seimo narių parašus.
Kaip skelbta, Konstituciniam Teismui (KT) konstatavus, kad socialdemokrato Juliaus Sabatausko paskyrimas šio teismo teisėju prieštarauja Konstitucijai, liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen sausio viduryje užsiminė apie galimybę J. Olekui pareikšti nepasitikėjimą.
ELTA primena, kad spalį Seimas slaptu balsavimu paskyrė J. Sabatauską ir Artūrą Driuką KT teisėjais. Tuo metu prezidento teiktas kandidatas į KT Haroldas Šinkūnas iš pradžių nesulaukė pakankamo parlamentarų palaikymo. Po antro pateikimo parlamentas lapkričio pabaigoje H. Šinkūno kandidatūrai į KT teisėjus pritarė.
KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.
Kas trejus metus Seimas paskiria tris KT teisėjus. Kandidatūras į KT teikia prezidentas, Seimo vadovas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.
opozicija Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) Seimo pirmininkas
