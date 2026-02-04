Lietuvos dienaAktualijos

I. Ruginienė ketina susitikti su K. Žuromsku: tikisi paaiškinimo dėl pasitikėjimą praradusio viceministro

2026 m. vasario 4 d. 16:50
Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė kol kas nekomentuoja aplinkos ministro Kastyčio Žuromsko sprendimo atleisti viceministrą Edmundą Mačiežą. Tiesa, premjerė ketina susitikti su Aplinkos ministerijos vadovu ir tikisi, kad jis detaliai paaiškins situaciją.
„Tikrai negaliu kol kas komentuoti. Visą dieną praleidau posėdžiuose ir girdėjau tik apie patį faktą. Neabejotinai, bus pokalbis su aplinkos ministru ir norėsiu, kad būtų paaiškintos visos detalės“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė I. Ruginienė.
Kaip skelbė portalas „Delfi“, trečiadienį vykusiame Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje už miškų politiką atsakingas aplinkos viceministras E. Mačieža teigė, jog jaučiasi „izoliuotas“ nuo ministerijos sprendimų, kurių dalis yra priimami jam „už nugaros“.
Vėliau ministerijos vadovas K. Žuromskas paskelbė, kad viceministro pasisakymai neatitinka realybės, ir konstatavo, jog jo komandos narys prarado pasitikėjimą ir bus atleistas iš pareigų.
Aplinkos ministerija pagal koalicinę sutartį priklauso „Nemuno aušrai“.
