I. Ruginienė ketina susitikti su K. Žuromsku: tikisi paaiškinimo dėl pasitikėjimą praradusio viceministro

„Tikrai negaliu kol kas komentuoti. Visą dieną praleidau posėdžiuose ir girdėjau tik apie patį faktą. Neabejotinai, bus pokalbis su aplinkos ministru ir norėsiu, kad būtų paaiškintos visos detalės“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė I. Ruginienė.
Kaip skelbė portalas „Delfi“, trečiadienį vykusiame Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje už miškų politiką atsakingas aplinkos viceministras E. Mačieža teigė, jog jaučiasi „izoliuotas“ nuo ministerijos sprendimų, kurių dalis yra priimami jam „už nugaros“.
Vėliau ministerijos vadovas K. Žuromskas paskelbė, kad viceministro pasisakymai neatitinka realybės, ir konstatavo, jog jo komandos narys prarado pasitikėjimą ir bus atleistas iš pareigų.
Aplinkos ministerija pagal koalicinę sutartį priklauso „Nemuno aušrai“.
