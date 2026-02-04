I. Ruginienė: kol kas nematome galimybių šiltinti santykius su Baltarusija

„Mes kol kas nematome galimybių kažkaip labiau šiltinti santykius tol, kol matome vienareikšmišką požiūrį iš Baltarusijos – hibridinės atakos, balionai, mūsų vežėjai neatgauna neteisėtai laikomų užrakintų automobilių“, – trečiadienį žurnalistams sakė Vyriausybės vadovė.
„Tai kalbėti apie kažkokį santykių pagerinimą ar kitus veiksmus. Tikrai nematau, kad atsirado tokios aplinkybės tą daryti“, – akcentavo ji.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas Remigijus Motuzas užsiminė apie pasvarstymus dėl Lietuvos ir Baltarusijos viceministrų susitikimo.
Savo ruožtu ministrė pirmininkė tikina tokių pasisakymų komentuoti nenorinti.
„Čia turbūt reikia paklausti asmeniškai Motuzo, nes pavienių nuomonių net nenoriu komentuoti. Man atrodo, yra aiški pozicija – Vyriausybė yra atsakinga už tarptautinius santykius, Vyriausybė priima sprendimus ir šiai dienai aplinkybių kažkaip keisti mūsų elgesį tikrai nėra“, – sakė ministrė pirmininkė.
„Tol, kol mes nematome geranoriškumo, kol matome, kad Baltarusija naudoja spaudimo priemones prieš mus, aš tokios kalbos nesuprantu“, – akcentavo ji.
Apie Lietuvos ir Baltarusijos atstovų susitikimą viceministrų lygmeniu praėjusį ketvirtadienį „Žinių radijui“ hipotetiškai užsiminė URK pirmininkas R. Motuzas.
Kiek vėliau jis tikslino savo žodžius teigdamas, kad joks susitikimas neplanuojamas, o jeigu toks dalykas ir būtų organizuojamas, tam esą reikia turėti aiškią darbotvarkę, kurioje atsispindėtų Lietuvos interesai.
ELTA primena, kad pernai lapkritį, neveikiančiame Lavoriškių pasienio kontrolės punkte įvyko Lietuvos ir Baltarusijos pasieniečių ekspertinio lygio susitikimas. Abiem pusėms atstovavo valstybių sienos apsaugos žinybų vadovų pavaduotojai Donatas Škarnulis ir Romanas Podlinevas.
Susitikimo metu Baltarusijos pusė buvo paraginta imtis aktyvių veiksmų stabdant meteorologinių oro balionų kontrabandą oru, taip pat aptartos pasienio kontrolės punktų uždarymo Lietuvos pusėje priežastys ir būtinybė Baltarusijai kuo greičiau išspręsti šalyje įstrigusių Lietuvos vilkikų grįžimo klausimą.
Praėjusį antradienį dėl radaruose užfiksuotų oro balionams būdingų navigacinių atžymų tris kartus buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto (VNO) veikla. Iki trečiadienio ryto buvo aptikti aštuoni balionai su kontrabandinėmis cigaretėmis, keletas tokių balionų liekanų, taip pat sulaikyti keturi asmenys.
Kitą savaitę Lietuvoje lankysis NATO hibridinių grėsmių komanda
Tęsiantis Baltarusijos vykdomai hibridinei atakai, į Lietuvą kitą savaitę atvyksta NATO kovos su hibridinėmis grėsmėmis komanda, teigia ministrė pirmininkė Inga Ruginienė.
„Kitą savaitę Lietuvoje lankysis NATO hibridinių grėsmių komanda. Ji atvyksta mūsų prašymu ir atvyksta įvertinti grėsmes, pagelbėti, peržiūrėti mūsų algoritmus ir planus, kartu dirbti su mūsų tarnybomis. Jų patirtis yra labai svarbi ir neįkainojama“, – po Nacionalinės saugumo komisijos (NSK) posėdžio žurnalistams Vyriausybėje teigė I. Ruginienė.
„Jau turime ir tarptautiniame lygmenyje sprendžiamas problemas“, – pridūrė ji.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos siunčiamų kontrabandinių balionų tris kartus buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto (VNO) darbas. Kaip tąkart teigė Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas, tai buvo intensyviausias šiemet užfiksuotas antplūdis.
Dėl laikinai sustabdytos VNO veiklos į kitus oro uostus buvo nukreipti 5 skrydžiai, paveikta apie 700 keleivių.
Kontrabandinių balionų siunčiamų iš Baltarusijos reikšmingai sumažėjo po Minsko autoritarinio lyderio Aliaksandro Lukašenkos susitikimo su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijoje Johnu Coale`u.
Jis teigė, jog Baltarusijos režimo lyderis pažadėjo sustabdyti pastaruosius mėnesius suintensyvėjusius kontrabandinių balionų skrydžius į Lietuvą.
Tiesa, vėliau svarstyta, kad kontrabandinių balionų galėjo sumažėti ir dėl nepalankaus vėjo.
ELTA primena, kad VNO veikla dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamo pavojaus ne kartą buvo stabdoma ir pernai spalį, lapkritį bei gruodį.
Praėjusių metų spalį suintensyvėjus kontrabandinių iš Baltarusijos leidžiamų balionų srautams Vyriausybė visoje šalyje paskelbė ekstremaliąją situaciją. Taip pat buvo uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai. Vis tik siekiant spręsti situaciją dėl Baltarusijoje įstrigusių vežėjų siena su Baltarusija buvo atidaryta anksčiau.
Pasienyje tebėra įstrigę Lietuvoje ir kitose ES valstybėse registruoti vilkikai, kurių neišleidžia Baltarusijos prezidento A. Lukašenkos režimas.
