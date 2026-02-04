Iškilus R. Žemaitaičio kadrams su buvusiu nusikaltėlių sėbru – mįslingos policijos užuominos

„Man ne, šiuo atveju tikrai ne. Informacija gana šviežia. Nebūtinai policija – yra ir kitos institucijos, tarkime, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) arba kitos, kurios galėtų tai tirti“, – trečiadienį LRT televizijai teigė V. Kondratovičius.
Ministras taip pat teigė neturintis jokios medžiagos, kuri patvirtintų galimas R. Žemaitaičio sąsajas su nusikalstamo pasaulio atstovais.
„Ministras nedisponuoja ir tikrai nesikiša į teisėsaugos darbą. Maksimaliai esame depolitizavę visus šiuos procesus. Aišku, tai yra paties asmens prerogatyva paneigti tam tikrus gandus, jeigu tokių gandų yra, ir turėtų pasisakyti apie tai pats“, – akcentavo jis.
Savo ruožtu policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila užsiminė, kad kartais reikia išlaikyti informacinę tylą.
„Visą laiką, jeigu yra viena ar kita informacija, ji yra tikrinama ir vertinama. O sprendimai dėl tolimesnių veiksmų priimami veikiant. Paprastai procesas vyksta taip“, – LRT televizijai teigė M. Draudvila.
„Kaip ministras ir sakė, nebūtinai tai daro policija“, – sakė jis.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino nuotrauka, kurioje buvo užfiksuotas R. Žemaitaitis kartu su Aurelijumi Perminu, dar žinomu kaip Šūdmaišis. A. Perminas pirmasis iš Agurkinių lyderių pradėjo duoti parodymus prieš grupuotės lyderį Saulių Velečką ir taip padėjo pareigūnams demaskuoti grupuotę.
A.Perminas pastarąjį kartą teistas buvo 2008 metų gruodį – už neteisėtą kito asmens laisvės atėmimą, apiplėšimą ir dokumentų klastojimą.
Vėliau paaiškėjo, kad ryšių su Šūdmaišiu turi ir kiti partijos nariai – A. Perminą pažįsta ir „Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius.
Reaguodamas į galimus partijos narių ryšius, prezidentas Gitanas Nausėda antradienį sakė, jog tai rimta problema. Jis taip pat pabrėžė, jog šis faktas gali mesti kriminalinį šešėlį ir ant visos koalicijos, jeigu nebus atsakyti visi kilę klausimai.
Remigijus ŽemaitaitisNemuno aušraPolicija
Rodyti daugiau žymių